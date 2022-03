Immobilier : avec les taux bas, "c'est le moment d'acheter", estime le patron du Crédit agricole du Finistère

Pour les particuliers, c'est le moment d'investir dans l'immobilier, au vu des taux d'intérêt historiquement bas, selon le patron du Crédit agricole du Finistère. Il se satisfait aussi de la bonne santé des entreprises bretonnes après la crise sanitaire.

Le plus compliqué ? C'est de trouver un appartement ou une maison à vendre en ce moment, visiblement, car les taux des crédits immobiliers restent "historiquement bas", selon le directeur général du Crédit agricole dans le Finistère. C'est ce qu'il annonce ce jeudi lors de l'assemblée générale de la caisse à Brest. "C'est le moment d'acheter. Et même si les taux augmentent avec la crise en Ukraine, ça reste bas." Pour un crédit immobilier sur 20 ans, il faut compter des taux d'1,20 à 1,30 !

une économie robuste avec des situations saines

Les entreprises, elles, passent le cap de la crise sanitaire. 2021 a été "une année très riche, exceptionnelle. Nous avons franchi un niveau historique pour le crédit dans tous les domaines, particuliers et entreprises. Les remboursements de PGE (prêts garantis par l'Etat) seront un sujet au printemps 2022 car les premiers amortissements de ces crédits vont intervenir. L'idée était d'enjamber la crise. On le sent plutôt bien. La tendance en Bretagne et particulièrement dans le Finistère est d'avoir une économie robuste avec des situations saines."

Passer la crise de la pêche

Lors d'une réunion avec les pêcheurs, le préfet du Finistère a demandé aux banques de faire preuve de bienveillance, avec la crise du carburant. "On les accompagne pour passer la crise et préparer les évolutions, sur la transformation de l'économie maritime. Pour faire en sorte qu'ils puissent investir dans un outil de production plus adaptée, en terme environnemental notamment. Nous sommes le partenaire de l'économie de la mer."

Soutien à l'évolution du monde agricole

"Le soutien aux agriculteurs c'est du court terme et du moyen terme avec le prix des matières premières qui est en hausse. Plus largement l'économie bretonne se transforme avec l'évolution du modèle agricole en lien avec le bien-être animal et le respect de l'environnement. Et pour nous l'installation des jeunes agriculteurs est un sujet majeur."