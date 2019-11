Immobilier : bientôt un nouvel hôtel de luxe au Mans

C'est l'un des grands chantiers de construction au Mans. La reconversion de l'ancien siège du Crédit Agricole dans le quartier Prémartine. Un hôtel de luxe, une résidence senior et des logements vont être construits à la place.

Le Mans, France

Les travaux ne débutent que l'année prochaine mais le projet lui est déjà ficelé. " Nous sommes dans un quartier résidentiel" analyse Stéphane Galibert, le patron de l'agence d'immobilier YesWimmo, l'un des promoteurs du projet. " Mais notre volonté n'était pas de construire que du logement. Il y aura donc aussi un hôtel quatre étoile". Un établissement de luxe, assez rare, au Mans qui ne sera pas géré par une chaîne mais par un Sarthois (dont le nom n'est pas connu). " Il proposera 25 à 30 chambres et sans doute un restaurant haut de gamme". Un bâtiment d'un étage, pas plus, dans un parc immobilier de 17 000 m² en plein coeur du Mans. Il y aura aussi une résidence senior et des logements. " Deux petits bâtiments de 30 logements chacun et puis onze maisons du côté de la rue Sinault pour faire le lien avec le secteur pavillonnaire. Les acquéreurs sont plutôt des personnes qui souhaitent acheter pour habiter et non pour louer." Car depuis le 1er janvier 2019, le centre ville du Mans n'est plus éligible à la loi Pinel, un dispositif de réduction d'impôt accordé suite à un investissement immobilier locatif dans le neuf. " Du coup, cela change aussi la conception du projet immobilier. Nous créons des appartements plus grands, de 3 pièces". Comptez entre 3000 et 3200 euros en moyenne du m². La commercialisation sera lancée l'année prochaine comme les travaux de démolition de l'ancien siège du crédit agricole qui devrait durer 5 mois.

Tous les arbres abattus seront remplacés

Ce projet immobilier près du jardin des plantes est scruté de près. Surtout que 156 arbres, pour certains centenaires, poussent sur le site de l'ancien siège du crédit agricole. Une vingtaine d'arbres sera conservé. " Je comprends l'émotion des riverains mais la problématique c'est que ce site a une topographie très particulière. Nous sommes obligés de remodeler le site pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Mais ces arbres abattus seront remplacés par 170 arbres. Des arbres de hautes tiges, des arbres de moyennes tiges. Et puis nous planterons aussi des arbres déjà de grande hauteur de plus de 5 mètres".