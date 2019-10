Immobilier : C'est le moment de vendre pour acheter !

Finistère - France

C'est le moment d'acheter son logement ! La chambre des notaires du Finistère dresse le bilan de l'année écoulée, et estime que si l'on veut changer d'habitation, c'est l'occasion de vendre pour acheter mieux : "On a un volume de ventes qui reste en progression et on est satisfait de ça. Ça veut dire que l'ancien (plus de 5 ans) se porte bien. Je crois qu'on investit dans la pierre, il y a un appel de la pierre comme investissement. Les Français se reportent là-dessus comme un placement sûr qui peut garantir une épargne à l'avenir", précise Cyril Blanchard, notaire à Quimper.

Marché dynamique à Brest

"Les agglomérations enregistrent des augmentations de prix, à Brest, à Quimper. C'est encore plus important sur les littoraux, au détriment du centre Bretagne. A Morlaix, on a une baisse de 5% après une augmentation. On ne sait pas si cela sera durable". Et à Brest ? "Tout dépend des quartiers mais on s'aperçoit que le marché est dynamique et qu'il y a un engouement. Je pense que c'est une évolution normale du marché et pas forcément un "effet TGV".

Les prix augmentent sur le littoral et pas qu'à cause des Parisiens

Sur le bord de mer, le marché reste dynamique : "Sur le littoral, ça continue à augmenter. Le marché de la résidence secondaire se porte beaucoup mieux. Dans le Finistère, le marché secondaire est encore largement tenu par les Finistériens, à 77%. Si on est dans l'optique de vendre pour acheter autre chose, c'est une bonne idée car les taux sont bas et les prix encore assez hauts."