VIDEO - le marché immobilier dans l'Yonne est en pleine effervescence

Pour certains agents immobiliers comme Marc Favart à Joigny, les douze derniers mois ont été florissants : "j'ai vendu a minima le double d'une année classique."

Le télétravail, un des moteurs

A Joigny, cet agent immobilier a notamment vendu des biens à une clientèle qui s'est nettement renforcée : Les Franciliens qui veulent vivre dans l'Yonne et travailler à Paris. "on a pas mal de gens qui sont des métiers des arts, du théâtre, du cinéma. Nous avons aussi des gens qui ont des activités administratives, pour lesquels être dans un bureau ici ou à Paris ne change pas grand-chose."

Des résidences secondaires de nouveau en vogue

Les Parisiens viennent aussi dans l'Yonne à la recherche de résidences secondaires, plus particulièrement au sud du département. Là aussi la demande a été forte constate Marie Geyer, agent à Vermenton et Coulanges sur Yonne : "aujourd'hui, nous avons une demande qui n'est pas satisfaite parce qu'on a tout vendu. Les maisons que nous mettons sur notre site internet, au prix du mandat, en 24 heures elles sont vendues parce qu'on a plein de gens qui demandent. Ils viennent visite et voilà, on signe."

"Ce sont les jardins qu'on vend, plus que les maisons" - Reportage sur boom des résidences secondaires dans l'Yonne Copier

L'essentiel des acheteurs restent des Icaunais

Et le marché de la résidence principale est également tiré par de nouveaux acheteurs explique Stéphan Simpson, le président de la FNAIM de l'Yonne grâce à la baisse des taux d'intérêts : "on trouve une nouvelle clientèle qui n'avait pas les moyens de se loger avant et qui louait pendant des années sans pouvoir espérer le financement d'une banque. Et là, ça passe sans problème." Face à un marché où la demande est beaucoup plus importante que l'offre, les prix ont un peu augmenté dans l'Yonne, mais pas dans tous les secteurs.