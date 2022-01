Immobilier en 2021 : Cannes est la ville la plus chère de province en France

En dehors de l'Ile-de-France, Cannes trône à la première place des villes les plus chères de province en France selon SeLoger pour acheter un logement. Et dans le Top 10 figure trois autres villes de la Côte d'azur : Antibes, Nice et Cagnes-sur-Mer. Il faut débourser entre 4531 et 5655 euros le m²