Immobilier en Bretagne : des prix élevés, peu d'acheteur, "l'occasion de négocier" selon un notaire brétilien

Comment se porte l'immobilier en Bretagne ? D'après le dernier baromètre des prix de l'immobilier, le marché se stabilise ces dernières semaines. C'est la conséquence d'une forte hausse des achats dans la région lors de l'épidémie de Covid. Désormais, d'autres facteurs sont désormais dans la balance : le coût de la vie notamment qui n'incite pas à l'investissement immobilier, d'autant que les prix restent élevés. Des prix élevés, mais peu d'acheteurs, résultat c'est peut-être le moment de "négocier davantage", explique le notaire Philippe Eon, vice-président du conseil régional des notaires de Bretagne, invité de France Bleu Armorique, ce mercredi 25 janvier.

France Bleu Armorique : Comment explique-t-on que le marché immobilier se tasse désormais ?

Philippe Eon : Après deux années soutenues, c'est normal que le volume se tasse. Les prix n'augmentent plus pour l'instant, mais ça reste un marché important au niveau de la pierre. C'est un marché attractif. Notre région est toujours attractive. C'est dû à plusieurs facteurs : la guerre en Ukraine, l'augmentation du coût de l'énergie, du coût des matériaux. Et puis les difficultés un peu plus accrues depuis quelques temps d'accès au crédit.

Moins activité sur le marché, ça veut dire baisse des prix ?

Pas pour l'instant justement, c'est ça qui est assez important à souligner. Nous avons un ralentissement des volumes. Par exemple, entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, sur les appartements anciens, on a à peu près moins 11 % de ventes, ce qui est important. Effectivement, c'est plus prononcé en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Pour l'instant, la baisse des prix ne commence pas et donc on va attendre encore quelques mois puisque nous ne sommes qu'au début janvier. Mais il faut rester confiant car la région est très attractive.

Les prix restent élevés mais il y a moins d'acheteurs. Est ce que ce n'est pas le bon moment pour négocier davantage justement lorsque l'on veut acheter ?

Certainement. Le marché s'est un peu inversé, c'était un marché vendeur, maintenant ça devient un marché acquéreur pour plusieurs raisons : les difficultés d'accès au crédit, un volume de ventes qui se ralentit, un arrêt de la hausse des prix. Donc effectivement, c'est un moment qui peut être intéressant. Ça peut être un marché d'opportunités. On le voit sur certaines statistiques des avant-contrats par exemple. En un an, les avant-contrats de maisons en Ille-et-Vilaine ont grimpé de 4 %. Au premier trimestre, sur les trois derniers mois, on est à moins 6 % de volume en avant-contrat.. En Morbihan, on est à moins 1 %, et en Côtes-d'Armor à moins 2,7%. Ça, c'est pour les maisons. Et puis pour les appartements, on est en gros à moins 1 %. Donc vous voyez que la tendance fait qu'effectivement ça se ralentit au niveau du volume. Donc ça donne des opportunités de négociation.