Immobilier en Gironde : un nombre record de transactions en 2021

En Gironde, les prix de l'immobilier ont continué de grimper en 2021, le nombre de ventes aussi avec plus de 30.000 transactions en an, dépassant les précédents records de 2019.

En 2021, le nombre de ventes d'appartements, de maisons et de terrains a augmenté de 13,4 % en Gironde par rapport à 2020. Plus de 30.000 transactions ont été réalisées et les prix ont continué d'augmenter. Des chiffres dépassant les précédents records de 2019, "faisant suite à un marché soutenu en 2020 malgré ou grâce à la crise sanitaire", selon le président de la chambre notariale de Gironde, Matthieu Vincens de Tapol.

Une majorité d'acheteurs girondins et jeunes

C'est toujours dans la métropole de Bordeaux qu'il y a le plus de demandes. Tout l'espace côtier, bassin d'Arcachon en tête, apparaît comme le deuxième secteur le plus attractif mais globalement la demande a augmenté partout dans le département. Particulièrement celle des maisons anciennes : elles représentent deux tiers des transactions de 2021.

Tous biens confondus, 78 % des acquéreurs viennent de Gironde, seuls 8,5% d'entre eux sont Franciliens. Par ailleurs, sur l'ensemble du territoire 31% des acheteurs sont âgés de 30 à 39 ans, c'est la tranche d'âge la plus représentée, même si les plus de 60 ans sont toujours majoritaires sur le bassin d'Arcachon.

Bordeaux, deuxième métropole la plus chère derrière Lyon

Avec un m2 à 4.630 euros en moyenne pour les appartements anciens, Bordeaux confirme sa place de deuxième métropole la plus chère derrière Lyon hors paris et région parisienne. Malgré tout dans l'hypercentre, le marché se stabilise, c'est essentiellement en périphérie que les prix continuent de croître. Dans le top trois des villes du secteur où le prix des maisons est le plus élevé en 2021, on retrouve le Bouscat, Saint-Aubin-de-Médoc et Talence.

"Un phénomène centrifuge s'est produit, décalant la hausse des prix et les volumes d'actes de l'extérieur des centres villes vers la banlieue, de la banlieue vers les villes moyennes et les territoires plus diffus", détaille maître Matthieu Vincens de Tapol.

C'est principalement dans le Bassin d'Arcachon que les prix s'envolent. +17 % sur un an pour les maisons au Cap Ferret,+19,4 % à Andernos-les-Bains, +16,7 % à Gujan-Mestras.