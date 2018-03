Indre-et-Loire, France

Parmi les enseignements de ces statistiques des notaires : on sait que ce sont les primo-accédants qui ont fait la majorité des transactions grâce notamment aux dispositifs à taux zéro dont ils peuvent bénéficier, on sait aussi que certaines communes de la nouvelle Métropole Tours Val de Loire commencent à ressentir une certaine pression immobilière et les biens deviennent plus rares.

Une maison ancienne de 100 m² pour 178 000 euros

L'acquisition moyenne en 2017 a été faite par un jeune couple qui réalise son premier achat, dans une maison ancienne d'environ 100 m² sur un terrain de 700 m² et pour un coût moyen de 178 000 euros. Evidemment il s'agit d'une moyenne car les prix, les surfaces habitables et la taille des jardins se modifient quand on choisit plutôt le Chinonais, ou la première couronne de la métropole ou l'hypercentre de Tours.

Rémi Savard est le Président de la Chambre des Notaires d'Indre-et-Loire, il a plusieurs explications pour cette embellie de l'immobilier en 2017 :" En Indre-et-Loire, comme au niveau national, le volume de transactions a augmenté considérablement puisqu'on est de l'ordre de plus 20% en 2016 par rapport à 2016. Clairement, c'est le marché de l'habitation achetée par la population locale qui nourrit le marché notamment grâce à l'aide des dispositifs fiscaux et de prêts à taux zéro. Il y a aussi quelques nouveaux arrivants, l'effet TGV joue un peu, il y a le retour des acquéreurs de résidences secondaires après le départ très important ces dernières années notamment des anglais dans le Sud-Touraine, mais ces données ne comptent qu'à la marge."

L'effet Métropole se fait très légèrement sentir

Même si la Métropole Tours Val de Loire est toute jeune, les notaires et leurs négociatieurs immobiliers ont déjà relevé des tensions sur certaines communes comme Saint Avertin, Fondettes ou Ballan-Miré où les biens se raréfient et les prix augmentent légèrement, mais rien de comparable avec les situations dans 2 autres métropoles du Grand Ouest Nantes et Bordeaux.

Le profil de l'acquéreur : un jeune couple, une première maison, des prêts à taux zéro

En 2017, l'embellie de l'immobilier est dû notamment aux jeunes couples qui ont décidé d'acheter leur première maison grâce à plusieurs dispositifs à taux zéro comme l'explique Maitre Xavier Blein : "Indéniablement depuis 2007, on a une baisse des prix, donc une période favorable pour les primo-accédants, qui ont pu bénéficier notamment de prêts à taux zéro : l'achat type en 2017 : c'est une maison ancienne de 104 m² sur un jardin de 700 m² pour un prix moyen de 178 000 euros. Mais les disparités sont importants suivant la localisation de l'achat dans le département, plus ou moins loin de l'hypercentre de la Métropole".