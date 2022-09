Immobilier : est-ce le moment d'acheter en Ile-de-France ?

Est-ce le moment idéal pour lancer un projet immobilier ? Pas tout à fait répond Franck Prouteau, dirigeant d'une société de courtage : "Le prix des loyers reste élevé donc de ce point de vue, l'achat est intéressant, mais les prix de l'immobilier n'ont pas commencé à baisser. Si les prix commencent à baisser, là ce sera un très bon moment pour acheter."

Regarder les prix plus que les taux d'intérêts

Pour le courtier, il faut donc scruter l'évolution des prix, plus que celle des taux d'intérêts : "Il vaut mieux des taux d'intérêt plus hauts et des prix plus bas que l'inverse, reprend Franck Prouteau. On se focalise sur les taux d'intérêt à 0,10%, 0,20% etc... Au bout du compte ça représente une somme non négligeable mais moins importante qu'une baisse de prix de 50 000 ou 70 000 sur un bien immobilier."