Immobilier : l'entreprise bordelaise Emprunt Direct en plein développement

A l'heure où la loi vient de simplifier le changement de banque, l'entreprise bordelaise de courtage immobilier Emprunt Direct propose un modèle original, uniquement en ligne et sans frais pour ses clients.

Depuis ce lundi 6 février, le changement de banque est simplifié. Désormais, votre nouvelle banque s'occupe de tout et le changement ne peut pas excéder 22 jours ouvrés. C'est une mesure de la loi Macron qui est entrée en vigueur. Les changements de banque se font essentiellement dans le cadre des prêts immobiliers. Un secteur où une entreprise bordelaise est en train de se faire une place au niveau national. Emprunt Direct, dont le siège est dans le quartier des Chartrons, va doubler ses effectifs cette année. Grâce à une formule qui fonctionne.

Davantage d'efficacité que les concurrents

Quand Alban Lacondemine débute sa carrière, il est courtier dans une entreprise qui évolue sur le web mais également avec des boutiques classiques. Résultat : en multipliant les agences et donc les frais, la société est frappée de plein fouet par la crise. Nous sommes en 2009... Alban Lacondemine décide lors de lancer sa propre entreprise : Emprunt Direct sera 100% en ligne et ne fera payer aucun frais à ses clients. "Tous les courtiers sont rémunérés par les banques comme porteurs d'affaires, explique Alban Lacondemine. Un courtier va percevoir de la banque environ 1% du montant du prêt principal. On a décidé de vivre uniquement sur ce commissionnement bancaire voire même de le réduire afin que les clients n'aient aucun frais à payer à la banque". Emprunt Direct se rattrape grâce au nombre de dossiers traités sur le web. 6 dossiers sur 10 aboutissent contre 1 sur 10 chez ses concurrents.

Alban Lacondemine : "On est sur un marché en expansion" Partager le son sur : Copier

Plus réactifs grâce à Internet

Les concurrents (Meilleurtaux, Cafpi, etc...), qui restent très largement majoritaires sur le marché du courtage immobilier, ont tous pignon sur rue avec des agences afin de pouvoir rencontrer les clients potentiels. On pourrait donc penser que l'absence de rencontre avec les clients est un handicap pour Emprunt Direct. "Celui que le client a besoin de voir, rétorque Alban Lacondemine, c'est le banquier. Nous, en travaillant uniquement sur Internet, nous allons pouvoir être beaucoup plus réactifs. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7 de de 9h à 22h". Aujourd'hui, 40% des prêts immobiliers en France sont effectués par l'intermédiaire d'un courtier. Une proportion qui devrait augmenter si l'on regarde ailleurs en Europe. Pour poursuivre sa progression Emprunt Direct envisage de passer de 20 à 35 collaborateurs en cette année 2017.