Immobilier : la baisse des prix dans l'ancien commence aussi à se faire sentir en Touraine

Une chose est sûr : la Touraine a connu une baisse "des volumes de transactions" depuis l'an dernier. De l'ordre "de 8 à 9%" selon Marie-Sophie Brocas-Bezault, présidente de la Chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire. Cela s'explique "mathématiquement" par une baisse de la demande : "il y a eu la problématique des taux, à l'automne, notamment des taux d'usure. Et aujourd'hui les banques sont plus frileuses, demandent souvent de l'apport. S'ajoute la hausse des taux, ce qui fait qu'un couple qui avait une capacité d'emprunt de 300 000 euros se retrouve aujourd'hui avec une capacité d'environ 270 000 sur vingt ans, et n'achètent donc pas le même bien, ou alors doivent négocier davantage".

Rénovation : une hausse de 30% du prix des matériaux

En plus de cela, il y a les nouvelles normes environnementales. Avec 1000 à 1200 euros pour un diagnostic énergie (obligatoire , le coût de cette nouvelle démarche a freiné la mise sur le marché de certains biens ces derniers mois : "on a eu un appartement classé F, ça a été le branle-bas de combat, il a fallu avant toute signature faire cet audit. Cela a un peu décalé la vente de certains biens".

Qui dit diagnostic énergie, dit travaux de rénovation. Avec un coût des matériaux, en augmentation d'environ 30%, qui refroidit aussi d'éventuels acquéreurs. Des gens qui auraient pu se permettre d'acheter certains biens il y a un an ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Même problème pour les municipalités, les villes situées par exemple à côté de Tours : "les communes qui ont des logements à rénover ou qui ont développé des lotissements avec des terrains à bâtir, en deuxième ou troisième couronne vont être impactées".

Le Département préoccupé par l'évolution du marché

Des communes dont les finances dépendent en grande partie du marché immobilier. Car le Département leur reverse une certaine somme au titre des droits de mutations, qui proviennent justement des transactions immobilières. Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire indique une hausse des recettes depuis quelques années, justement tirées vers le haut pendant la période post-covid (où beaucoup de gens ont acheté en Touraine). Mais l'actuel coût d'emprunt change la donne : "il y a en 2023 un effet ciseau préoccupant, et encore plus pour 2024 si la situation actuelle du marché de l’immobilier se poursuit", poursuit-on du côté du Département. Ces droits de mutation, d'environ 125 millions d'euros en 2022, pourrait stagner à une centaine de millions d'euros en 2023, au vu des cinq premiers mois de l'année.