Immobilier : la hausse des prix se confirme dans le Gard

Alors qu'un salon de l'immobilier se tient à Nîmes, de vendredi à dimanche, au Parc des expositions (de 10 heures à 18 heures), la Chambre des Notaires du Gard fait le point sur l'immobilier dans le département (période juin 2021 à juin 2022). Principaux enseignements : la différence est toujours nette entre le Nord et le Sud du département, l'année écoulée n'y a rien changé selon la chambre des notaires du Gard ; à noter aussi un marché de l'immobilier toujours en hausse globalement, et des taux d'emprunt eux aussi à la hausse. En résumé : acheter aujourd'hui n'est pas simple, et choisir d'attendre demain est encore moins simple.

Si les notaires du Gard sont affirmatifs pour l'année écoulée -pas loin de 10% d'augmentation pour les maisons anciennes, même chose pour les terrains à bâtir, de plus en plus petits- ils ont constaté aussi des baisses : dans le collectif ancien, environ 2%, sauf à Nîmes, et aussi dans les appartements neufs : 3,5%, surtout à Nîmes. Et comme toujours des prix plus élevés sur le littoral et dans le sud qu'au nord, dans les Cévennes.

C'est la situation actuelle. Mais quelle situation dans les mois qui viennent ? Personne ne peut prédire les prix de l'énergie pas plus que ceux des matériaux de construction. Jusqu'où grimperont les taux d'intérêt : un peu plus de 1% il y a un an, tout près de 2% aujourd'hui ? Quelle sera l'attitude des banques ? Et puis quel impact auront les ventes des maisons et appartements, mal notés dans leur diagnostic de performance énergétique, les passoires thermiques notées F et G ? Des questions sans véritable réponse à ce jour

Les maisons individuelles voient leurs prix en hausse de 9,5% dans le Gard, mais si au nord le prix médian est d'à peine 200.000 euros, il est de 255.000 à Nîmes et de 270.000 euros dans le sud et sur le littoral. Le plus cher : au Grau du Roi mais les prix ont progressé fortement, entre 15 et 20 %, à Saint Gilles, Beaucaire et Vauvert.

L'ancien phare du Grau-du-Roi (construit en 1829) a été rénové à l'identique. C'est l’emblème de la commune. Il est classé monument historique depuis 2012. © Radio France - Sylvie Duchesne

Pour les appartements anciens, là, les notaires notent une baisse de 2% sur le département avec, encore, des prix très différents entre nord et sud... Le prix médian au mètre carré ? pas loin de 4.000 euros près de la mer et guère plus de 1.000 euros dans les Cévennes, hormis le secteur d'Alès.

Nîmes fait exception dans ce tableau, pas de baisse pour les appartements anciens : au contraire les notaires notent de fortes hausses, plus de 10%, dans les secteurs de la route d'Arles, du Mont Duplan et de Kennedy.

Et si vous voulez faire construire ? Les terrains, de plus en plus petits, moins de 600 mètres carrés, sont également en hausse, 10%.