Selon un classement publié ce lundi 26 avril par un site d'estimation immobilière, Le Mans arrive juste derrière Bordeaux et Marseille pour le nombre de ventes de maisons conclues en 2020.

Immobilier : Le Mans, troisième ville de France la plus prisée pour les achats de maison

En 2020, Le Mans est l'une des villes de France où il s'est vendu le plus de maisons (illustration)

Le Mans sur la troisième marche du podium des villes de France les plus prisées en 2020 pour l'achat d'une maison, juste derrière Bordeaux et Marseille : c'est ce qu'assure le site d'estimation immobilière Drimki, qui publie ce lundi 26 avril son "top 10" des villes ayant enregistré le plus grand nombre de transactions l'an dernier.

Plus de ventes de maisons qu'à Nantes

Tous types de biens confondus, appartements compris, ce sont Paris, Marseille et Nice qui composent le trio de tête, mais en ne prenant en compte que le nombre de maisons, Le Mans arrive en troisième position, avec 1285 maisons vendues, juste devant Nantes (1259 transactions).

Depuis le premier confinement, tous les professionnels sarthois de l'immobilier confirment que le marché local est particulièrement dynamique, grâce, entre autres, à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les autres grandes villes de l'Ouest. Des prix qui ont progressé de 4% à 16% en Sarthe en 2020 selon le président de la chambre des notaires, interrogé début janvier par France Bleu Maine.