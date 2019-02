Immobilier : le prix dans l'ancien ne connait pas la crise à Tours en raison notamment d'Airbnb

Selon le réseau immobilier Century 21, les prix dans l'ancien à Tours ont progressé de plus de 5% en 2018. La ville attire des investisseurs intéressés par la gare TGV et la facilité de louer leur bien sur Airbnb.

Le marché de l'immobilier ancien sur Tours est extrêmement dynamique. Le prix au m2 a progressé de +4,6% à +6% selon une étude du réseau d'agences Century 21. Le prix moyen du m2 s'élève en moyenne à 2.340 euros alors que dans le même temps les prix baissent en région Centre Val-de-Loire de -1,5%.

Le Airbnb devient une motivation première pour l'investisseur qui se dit je gagnerai peut être plus que de la location classique

Il faut dire que la ville de Tours suscite beaucoup d'intérêt notamment auprès d'investisseurs, notamment pour faire de la location traditionnelle, mais pas seulement. Karim Benhida est le directeur de deux agences Century 21 à Tours et Joué les Tours. Le Airbnb devient une idée première dans la tête de l'investisseur. Il calcule meublé/non meublé en traditionnel ou en Airbnb. Les investisseurs sur Tours peuvent venir changer les draps et se disent en Airbnb je gagnerai peut-être plus.

Un T3 dépasse les 200.000 euros Place des Halles

Du coup les prix augmentent. Pour un 3 pièces, qui est le bien principalement recherché, on avoisinait les 180.000 / 190.000 euros dans l'ancien pour le quartier des Halles, aujourd'hui on dépasse légèrement la barre des 200.000 euros. Soit une hausse de 5 à 6%. Les investisseurs veulent une gare TGV à proximité.