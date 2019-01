Immobilier - Le prix des appartements dans l'ancien a progressé de 6% en 2018 en Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

La chambre des notaires d'Indre-et-Loire a publié les premiers chiffres de l'immobilier pour l'année 2018. Elle ne communique pas encore le volume total des biens vendus, mais l'évolution des prix dans l'ancien. Le prix des appartements a progressé de 5,8% dans l'ancien en 2018 alors que le prix des maisons a baissé de 2,2%. Le prix moyen d'un appartement en Indre-et-Loire est de 2.040 euros/m2

Tours plus cher que Reims, Dijon, Orléans, Saint-Etienne pour un appartement dans l'ancien

A Tours, le prix au m2 d'un appartement dans l'ancien est de 2180 euros. Tours, dans ce domaine, est plus cher que Reims, Dijon, Orléans ou encore Saint-Etienne.

A Chambray, le prix d'un appartement au m2 dans l'ancien a progressé de +6% à 1.920 euros

A Joué-les-Tours, le prix d'un appartement au m2 dans l'ancien a baissé de -9,4% à 1.340 euros

A La Riche, le prix d'un appartement au m2 dans l'ancien a augmenté de +9,3% à 2.080 euros

A Saint-Cyr-sur-Loire, le prix d'un appartement au m2 dans l'ancien a augmenté de 6,7% à 1.990 euros

A Saint-Pierre-des-Corps, le prix d'un appartement au m2 dans l'ancien a augmenté à 1.360 euros

Pour la seconde couronne de Tours, le prix a augmenté de 11,3%.

Le prix le plus élevé pour un appartement dans l'ancien est à Tours-Centre, à 2.750 euros/m2

Si on regarde dans le détail, le prix au m2 le plus élevé (pour un appartement dans l'ancien) se trouve à Tours-Centre, 2.750 euros/m2. En première couronne, le prix le plus élevé est à La Riche, 2.080 euros/m2 et en deuxième couronne, Ballan-Miré avec 2.220 euros/m2. Le prix le plus faible au m2 est à Montjoyeux 1.280 euros au m2.

Le prix des maisons dans l'ancien a baissé de 2,2% en 2018 en Indre-et-Loire

Pour le marché des maisons (toujours dans l'ancien), les prix ont baissé de 2,2%. Le prix moyen d'une maison de 100m2 en Indre-et-Loire est de 174.000 euros. Pour Tours, le prix moyen d'une maison de 100m2 est de 241.000 euros. Tours est plus cher que Dijon, Reims, Orléans, Saint-Etienne, Lille, Rouen....

Le prix le plus cher, pour une maison de 100/110m2 dans l'ancien, on le trouve dans le quartier Lakanal/Strabourg avec un prix de 338.000 euros. Le prix le moins cher, on le trouve dans le quartier Europe à Tours-Nord, avec un prix de 187.000 euros pour une maison de 90m2. En première couronne de Tours, le prix le plus haut est à Saint-Cyr-sur-Loire avec 272.000 euros pour une maison de 110m2. En deuxième couronne, on trouve Fondettes avec 261.000 euros pour 130m2, et en troisième couronne Monnaie avec 205.000 euros pour 116m2.