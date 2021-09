Immobilier : le Territoire de Belfort résiste à la hausse des prix

Les prix de l'immobilier s'envolent : +4,9 % en un an au niveau national selon l'estimateur Meilleurs agents. Une conséquence de la sortie des confinements. Les Français ont eu envie de nature et de maisons à la campagne et la demande a augmenté et les prix ont suivi. Mais pour l'instant, le Territoire de Belfort semble épargné.

Pas de ruée vers Belfort

Les prix des biens immobiliers sont restés stables dans le Territoire de Belfort. Le prix des maisons a même baissé de 0,8%, "ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les habitants du Territoire qui conservent un pouvoir d'achat immobilier très intéressant", précise Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs agents. Contrairement à d'autres départements, comme les Landes ou les Côtes-d'Armor, où il a gagné plus de 9% (voir carte ci-dessous).

Le Territoire de Belfort fait partie des rares départements qui n'ont pas subi de hausse des prix - Source : Meilleurs agents

La raison est simple : les habitants des métropoles ne sont pas venus s'installer chez nous pour télétravailler. Ce qui ne veut pas dire que le marché est resté immobile pour autant. Les Terrifortains, eux, ont eu envie de nature après les confinements. Beaucoup ont délaissé leurs appartements pour s'offrir une maison avec jardin ou un terrain hors de la ville. En conséquence, on commence à manquer de maisons abordables, et cela pourrait faire monter les prix prochainement. "Les biens sont plus rares, ce qui pourrait occasionner une hausse du marché", estime Lionel Forni, gérant de plusieurs agences immobilières dans le Territoire de Belfort.

Lionel Forni, gérant de plusieurs agences immobilières dans le Territoire de Belfort Copier

Notre marché immobilier n'a donc pas échappé complètement aux conséquences de l'après-confinement, il s'est juste offert un sursis. Faut-il acheter maintenant, pour éviter de subir une prochaine hausse des prix ? C'est ce que conseillent les professionnels, qui rappellent que dès le 1er janvier 2022, les critères pour obtenir un crédit immobilier en France vont se durcir.