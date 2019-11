Immobilier : les locataires toulousains bien lotis selon une étude récente

C'est le site Seloger.com, spécialiste de l'immobilier, qui le dit, ce dimanche 17 novembre. Le prix des locations à Toulouse est moins cher que la moyenne des grandes villes françaises. Et cela vaut aussi pour les petites surfaces, très prisées des étudiants et des jeunes actifs.

Toulouse, France

Les locataires Toulousains parmi les mieux lotis de France ! C'est le résultat de la dernière étude de la plateforme Seloger.com publiée ce dimanche 17 novembre dans le Journal du Dimanche. Alors que le prix des petites surfaces explose dans les grandes villes, dans la Ville Rose les loyers sont stables (+1.6% en 2019) selon le site.

Les petites surfaces deux fois moins cher qu'à Paris

"Au niveau de la location à Toulouse, tout va bien !", assure le responsable éditorial de Seloger.com Michel Lechenault. En moyenne, louer un bien immobilier coûte 643 euros dans la Ville Rose, selon l'expert. "_Pour une grande ville, ce n'est pas super cher puisqu'_en France le prix moyen pour louer est de 723 euros."

Des prix plus bas qui concernent aussi les petites surfaces, prisées des étudiants et des jeunes actifs. "Sur une surface de 25 m², on tombe à 317 euros en moyenne à Toulouse. C'est deux fois moins cher qu'à Paris où l'on atteint presque les 800 euros."

Les Toulousains partagés

"S'installer à Toulouse, assure Michel Lechenault, c'est la garantie d'avoir des loyers modérés." Une idée plutôt partagée par les Toulousains, comme Julian, 17 ans, qui habite près de la place Saint-Pierre, dans un appartement étudiant de 15 m² pour un loyer de 250 euros, "A Toulouse, c'est possible de trouver le bon appart au bon prix."

Claire vit en couple aux Minimes, dans un appartement de 70 m² et qui paye 765 euros par mois, "Si l'on compare aux autres grandes villes, c'est vraiment pas cher pour la surface qu'on a."

"Bien lotis à Toulouse ? Non je ne pense pas !" Samuel vit dans un logement social de 70 m² pour 600 euros de loyer. Sans les aides, de tels biens sont inaccessibles, selon lui. "J'habitais dans le privé avant, je payais le même prix pour une pièce en moins." Et Christelle, qui vit aux Minimes, de conclure "A Paris, c'est plus cher mais les salaires vont avec. À Toulouse les salaires sont moins élevés et proportionnellement les loyers sont cher."