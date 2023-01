Immobilier : les notaires de Loire-Atlantique ne croient pas à un effondrement du marché

La Loire-Atlantique attire toujours. "2022 est même une année de tous les records sur le marché de l'ancien et du neuf, en termes de prix", selon Jean-Charles Veyrac, vice-président de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique.

D'abord, le marché nantais reste très dynamique. Le prix médian au m² d'un appartement ancien est à 3.950 €. Ce qui place Nantes quatrième, selon ce critère, dans le classement des villes de plus de 150.000 habitants (hors Paris) derrière Lyon, Bordeaux et Nice. En cinq ans, le prix d'un appartement ancien à Nantes a bondi de 46,2 %.

Blain, Nort-sur-Erdre et Ancenis dans le top 3 des villes moyennes

Cette flambée des prix de l'immobilier se retrouve aussi dans les villes moyennes de la Loire-Atlantique. À Blain, Nort-sur-Erdre, Ancenis et Machecoul, les prix des maisons anciennes ont grimpé autour de 35-40 % en cinq ans. "On constate un vrai attrait de la campagne depuis le Covid, avec l'envie d'un petit jardin, de plus d'espace", explique Me Jérôme Arrondel, notaire à Varades.

Et puis, les prix sont plus accessibles en campagne : "Quand on ne peut pas acheter dans la première ou la deuxième couronne de Nantes, on se retrouve dans ces villes moyennes." Des villes qui sont aussi bien desservies par le réseau routier ou ferroviaire. Me Arrondel fait le constat dans son étude : "Souvent les gens nous disent que ces petites villes en train ne sont pas très loin et qu'il vaut mieux faire 20 ou 30 minutes de train plutôt que de passer 3/4 d'heure sur la rocade pour aller travailler."

Sans surprise, acheter sur le littoral reste très cher : 5.730 €/m², c'est le prix médian pour un appartement ancien sur la Côte d'Amour. Le profil des acheteurs : des quinquagénaires en provenance de région parisienne. Le marché conserve un certain dynamisme, mais des tensions apparaissent, note Me Clemence Dufour, notaire à La Baule : "Les acquéreurs négocient beaucoup plus les prix que sur les deux dernières années."

Le nombre de transactions baisse au dernier trimestre 2022

Et d'ailleurs, si les prix de l'immobilier restent élevés sur la Loire-Atlantique, la fin d'année 2022 est marquée par une baisse des transactions. Les volumes de vente sont en baisse de 9 % par rapport à 2021. Le nombre de transactions en 2022 en Loire-Atlantique - près de 35.000 - reste malgré tout supérieur à celui de 2019, avant le Covid.

Les notaires de Loire-Atlantique ne croient donc pas à l'amorce d'une crise immobilière, malgré la hausse des taux d'intérêt. Sur le dernier trimestre 2022, Me Marie-Virginie Durand, notaire à Rezé, préfère parler d'"attentisme", tant du côté des acheteurs que des vendeurs. Et si les prix de vente stagnent, "on est plutôt sur une correction salutaire", selon Jean-Charles Veyrac.

Les notaires alertent malgré tout sur la pénurie de logements, avec la chute actuelle des délivrances de permis de construire. À Nantes, la construction de logements neufs est, selon eux, insuffisante. Et en campagne, avec la loi "zéro artificialisation nette" des sols d'ici à 2050, on verra moins de lotissements sortir de terre. Ce qui fait dire aux notaires de Loire-Atlantique que "les prix ne sont pas prêts de baisser".