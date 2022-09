Immobilier : les prix d'achat du bâti ancien ont encore fortement augmenté cette année en Alsace

Nouvelle hausse significative des prix sur le marché de l'immobilier en Alsace. Les chambres des notaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont fait le bilan pour la période du 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Comme dans le reste de la France, le prix de maisons et des appartements a fortement augmenté sur un an.

Une augmentation moins forte qu'en France

Dans le Haut Rhin le prix médian d'une maison ancienne a pris 6,9% et celui d'un appartement 2,3%. Dans le Bas Rhin, ces chiffres grimpent à 8,6% pour les maisons anciennes et 6,5% pour un appartement. C'est encore plus impressionnant quand on prend du recul en regardant l'augmentation sur cinq ans. Elle dépasse les 25% dans les deux départements, pour les maisons comme pour les appartements.

Ces hausses annuelles sont inférieure aux évolutions du marché en France (+9% pour les maisons et +7,6% pour les appartements sur un an). L'Alsace n'en reste pas moins une exception dans le Grand-Est, où les prix sont restés stables.

En Alsace, ces évolutions varient en fonction des secteurs. Les prix des maisons ont par exemple très peu bougé dans les secteur de Rouffach et Saint-Marie-aux-Mines. Ils ont même diminué autour de Munster et Dannemarie-Altkirch. Ils se sont en revanche envolés à Ferrette (+17,1% sur la période) ou encore à Strasbourg (+19,7%).

Évolution du prix de vente médian d'une maison ancienne en Alsace par secteur - Chambre des notaires Alsace-Moselle

Le mètre carré trois fois plus cher à Strasbourg qu'à Mulhouse

Seule baisse notable annoncée par la Chambre de Notaires : celle du prix de vente médian des terrains à bâtir (-4 % dans les deux départements). Une rechute qui intervient après plusieurs années de hausse, notamment l'an dernier (+13%).

Le rapport révèle également le prix médian au mètre carré des appartements dans les différentes villes alsaciennes. Seulement deux villes haut-rhinoises (Saint-Louis et Colmar), font partie du top 10 des villes les "plus dynamiques en terme de ventes". Sans surprise, c'est à Strasbourg que le prix au mètre carré pour les appartements est le plus élevé (3360 €). C'est presque trois fois plus cher qu'à Mulhouse (1220 €).

Prix médian au mètre carré dans les grandes villes alsaciennes (et évolution annuelle) - Chambre des Notaires (Bas-Rhin et Haut-Rhin)

Le rapport rappelle enfin une changement important à partir de l'année prochaine dans le marché immobilier. Dès le 1er janvier 2023, les logements dont la consommation énergétique dépasse les 450 kWh/m²/an ne pourront plus être loués. Ils seront ensuite rejoints en 2025 par les biens classés G (sur l'échelle de A à G du diagnostic énergétique) puis en 2028 par les F. Cela concerne plus d’un tiers (35,3 %) des logements en Alsace.