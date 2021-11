Immobilier : les prix grimpent à Guidel mais ce n'est pas à cause des résidences secondaires

Pas de maisons vides ni de volets fermés en ce mois de novembre, à Guidel, dans le Morbihan. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 20% en seulement deux ans dans la commune, mais le nombre de résidences secondaires, lui, a diminué. La commune attire : son nombre d'habitants a doublé en quarante ans.

Et les prix de vente ont explosé dans la commune de bord de mer. "Pour une maison entre 100 et 120 mètres carrés, aujourd'hui il faut un _budget entre 350.000 et 400.000 euros_", affirme Franck Tanic, de l'agence Guidel Immobilier. Des prix qui ont atteint un niveau "historique", selon l'agent immobilier, installé depuis 22 ans dans la commune près de Lorient.

Franck Tanic, agent immobilier à Guidel depuis 22 ans, décrypte le marché de l'immobilier de la commune.

Des propriétaires locaux pour la plupart

Alors qui peut s'offrir une maison à Guidel ? Deux profils : les retraités du pays de Lorient et des couples avec enfants qui viennent des métropoles. "Ce sont souvent des gens qui ont des attaches familiales ici", affirme Franck Tanic. C'est le cas d'Emmanuel, fraichement arrivé de Paris avec sa femme et ses enfants après s'être confiné chez ses beaux-parents en mars 2020. Celui qui s'est marié à Guidel a choisi de passer par un particulier. "On a décidé de ne pas se jeter sur un bien et de casser les prix. Je suis attentif à ça parce que je ne veux pas que ça devienne un endroit où les gens ne peuvent plus se loger", explique-t-il.

Guidel, une commune du littoral morbihannais, en plein boom.

Les primo-accédants repoussés dans les communes limitrophes

Conséquence de la hausse des prix pour les jeunes Guidelois, ils sont contraints de s'installer dans des communes limitrophes comme Gestel ou Rédéné, sans l'avoir choisi. Un problème dont a conscience le Maire : "On veut permettre à un maximum d'entre eux de pouvoir rester travailler et vivre ici. C'est un grand défi qu'on se lance mais on veut le relever", martèle Jo Daniel. Une zone d'aménagement concerté doit sortir de terre prochainement, avec à la clef 407 logements et des prix modérés selon la mairie.