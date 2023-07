Immobilier : les prix sur le littoral sont en hausse de 3,4% sur un an

Selon un baromètre de "Meilleurs Agents" révélé par France Inter ce dimanche, les prix de l'immobilier sur le littoral ont augmenté de 3,4% entre juillet 2022 et juillet 2023. La plateforme d'estimation immobilière constate même une hausse des prix de 12,8% sur deux ans dans les 500 stations balnéaires françaises, alors que sur la même période, les prix immobiliers n'ont augmenté que de 6,6% en moyenne en France.

Le littoral de la Provence-Alpes-Côte d'Azur présente les prix immobiliers les plus élevés, avec en moyenne 6.071 euros le mètre carré, soit une hausse de 5,2% en un an et de près de 14% en deux ans. "Meilleurs Agents" enregistre localement des augmentations de 5,6% à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), station balnéaire la plus chère de France, de 6,3% à Ramatuelle (Var) et de 7,8% à Saint-Tropez (Var).

La hausse des taux d'intérêt ne semble donc pas avoir d'effet. Cette clientèle "est beaucoup plus internationale et moins touchée par les conditions de crédits propres à la France ou à l'Europe", explique à France Inter Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez "Meilleurs Agents". Cette experte précise qu'il s'agit généralement d'une "clientèle beaucoup plus aisée, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément demander à la banque de leur prêter de l'argent".

La Corse enregistre la deuxième plus forte hausse des prix entre 2022 et 2023 (5,3%). En deux ans, ses prix de l'immobilier ont même grimpé de 12,8%. Le prix du mètre carré peut atteindre jusqu'à 7.311 euros à Zonza (Corse-du-Sud), l'une des stations balnéaires les plus cotées de l'île, qui se situe à moins d'une heure de Porto-Vecchio.

Accalmie des prix sur la façade atlantique

L'accalmie des prix provient en fait de la façade atlantique, avec une faible augmentation sur un an (+1,8%). La tendance était ces dernières années plutôt à la hausse, avec une augmentation de 12% entre 2021 et 2023, que l'on pouvait attribuer alors à un "effet post-Covid très concentré sur l'Atlantique et la Bretagne", détaille Barbara Castillo Rico.

La station balnéaire la plus chère du littoral atlantique, le Lège-Cap-Ferret (Gironde) voit même ses prix immobiliers baisser cette année (-1,8%). "Meilleurs Agents" note également des baisses de 2,7% à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et de 2,2% à Lacanau (Gironde). La côte atlantique reste cela dit "la deuxième région littorale la plus chère de France avec des prix qui s'affichent à 5.373 euros le mètre carré en moyenne", selon la plateforme.

"Meilleurs Agents" observe également une hausse des prix contenue en Bretagne avec +2,6% en un an, contre +14,6% en deux ans. La station la plus chère de Bretagne, la Trinité-sur-Mer (Morbihan) connaît ainsi une hausse de seulement 1%. Selon le baromètre, le littoral le moins cher de France est le Languedoc-Roussillon, où le prix du mètre carré atteint les 3.740 euros en moyenne. Pourtant, cette zone connaît de "belles augmentations : +4,1% en un an et +12,3% en deux ans".