Les promoteurs immobiliers lancent la riposte. Face à la recrudescence des recours abusifs contre leurs permis de contruire, la fédération du Languedoc Roussillon a monté une "task force", une sorte de brigade qui sera chargée d'enquêter sur ces procédures suspectes.

L'équipe est opérationnelle. Constituée d'un huissier de justice, d'un avocat et d'un détective privé, elle va plancher pendant un an sur une dizaine de recours dans le but d'en démontrer le caractère frauduleux et organisé.

A quoi reconnaître une procédure abusive?

Le phénomène a pris de l'ampleur depuis 2 à 3 ans explique Xavier Bringer, président de la fédération régionale. Selon lui, un tiers des programmes immobiliers de la région font aujourd'hui l'objet d'un recours, dont la moitié seraient suspects.

Une pratique quasi mafieuse, qui s'apparente à de l'extorsion

Les abus? "C'est assez facile de les repérer parce que la partie adverse demande de l'argent très rapidement. Avec quelqu'un qui fait un vrai recours, on arrive toujours à trouver des solutions. Quelqu'un qui veut de l'argent dit je veux tant et c'est tout." Le principe, ni plus ni moins, est de pousser les promoteurs à payer pour acheter leur tranquillité et le droit de poursuivre le chantier. Une pratique quasi mafieuse, qui s'apparente à de l'extorsion raconte Xavier Bringer.

120.000 euros pour financer cette task force

Rien à voir donc avec les recours engagés au nom de la sauvegarde d'une espèce de grenouille ou de libellule menacée. C'est à des réseaux que la fédération doit faire face. "Des procédures organisées, qui se présentent de la même manière". Elle met 120.000 euros sur la table afin de financer son équipe d'enquête et de prouver les abus. Le but est de pouvoir présenter des enquêtes complètes et documentées devant les tribunaux. C'est aussi de dissuader.

L'initiative a porté ses fruits à Marseille par exemple. Il y a un peu plus de 5 ans. elle a même débouché sur plusieurs condamnations pénales. Les promoteurs se donnent un an pour obtenir des résultats.