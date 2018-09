Mérignac, France

Mérignac est LA ville de France où le prix de l'immobilier a le plus fortement augmenté en un an selon le baromètre de SeLoger.com. C'est même l'une des 5 villes avec Angers, Cannes, Poitiers et Orléans, où il faut investir, toujours selon SeLoger, qui met en avant, à la fois son dynamisme économique et démographique, et son cadre de vie.

Mérignac bénéficie de l'effet Bordeaux

"Bordeaux est comme une étoile, et tout ce qui est autour, brille donc, par ricochet", explique un agent immobilier de Mérignac. Un raisonnement valable pour toute la périphérie : Pessac, Villenave d'Ornon, et à un degré encore supérieur à Mérignac, qui bénéficie de l'effet LGV et de la proximité avec Paris, de cette attractivité et qualité de vie vantée déjà depuis des années, pour sa voisine.

Un bond de 16,6% du prix en un an

Sauf que le prix du m2 à Mérignac reste, encore, pour l'instant, raisonnable. C'est ce qui doit inciter à investir selon SeLoger.com, et ce, malgré le boom constaté de +16,6% en un an. Le marché s'emballe, depuis six mois, un an à Mérignac. La demande et les transactions explosent, confient des agents immobiliers bien occupés. Comptez aujourd'hui en moyenne 3 184 euros du m2 à Mérignac. Ce qui sous-entend, malgré tout, de bons revenus et un bon financement, pour envisager, d'y acheter.