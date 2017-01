Immobilier : Metz, deuxième ville de France où les prix de l'ancien augmentent le plus

Les prix de vente des biens anciens ont augmenté à Metz en 2016, selon une étude sortie fin novembre. On vous explique pourquoi.

Les prix de l'immobilier augmentent à Metz ! C'est même la deuxième ville de France où les prix de vente de l'ancien augmentent le plus en 2016, selon les résultats de l'observatoire LPI-Seloger. Cette étude récolte chaque mois les prix de vente des maisons et des appartements dans les grandes villes françaises.

Sur la première marche du podium, il y a d'abord Nice, où les prix augmentent de 11,5 %. Juste derrière, il y a donc Metz, où les prix ont augmenté de 10%, puis Bordeaux avec 9,5%. Mais cette forte augmentation dans la capitale mosellane étonne certains professionnels de l'immobilier. Comment expliquer ces résultats ?

1. Une forte baisse en 2015

Si l'augmentation est aussi forte en 2016, c'est avant tout parce qu'il y a eu une grosse baisse en 2015 : "Nous avons subi depuis 2008 une baisse qui est une des trois plus importante de France", explique Jean-Yves Roth, gérant d'une agence Century 21 à Metz.

C'est d'ailleurs aussi l'analyse de Michel Mouillard, professeur d'économie à l'université de Paris-Ouest et responsable de cette étude LPI-Seloger. "On a un effet de rattrapage après une année 2015 très mauvaise. [...] Mais ça ne signifie pas que les prix s'emballent, comme on aurait pu le penser au premier abord."

2. Certains biens qui tirent les prix vers le haut

Il faut dire que les prix n'augmentent pas partout de manière uniforme. Ce sont uniquement quelques biens qui ont tiré le marché vers le haut : "Cette augmentation peut peut-être se rencontrer dans certains quartiers de la ville. Mais d'autres quartiers continuent de souffrir. L'hypercentre a peut-être bénéficié de cet avantage-là. Mais les quartiers avec des logements anciens, avec des chauffages collectifs ou des charges très élevés, les prix mentionnés sont effectivement plus bas", explique Pascal Conradt, le président de la chambre des notaires de Moselle.

Ce ne sont que certains biens qui ont donc tiré les prix vers le haut, de beaux appartements du centre-ville, bien situés, avec beaucoup de charme et relativement rares.Tous les autres biens, dans les immeubles des années 60-70, qui sont périphérie, n'ont pas bougé et cela devient même de plus en plus compliqué de les vendre.

Invité de France Bleu Lorraine lundi 2 janvier, Cédric Lavaud, président de l'Amepi - groupement de 32 agences immobilières de Metz - relativise cette hausse des prix de l'ancien (que l'on qualifie de "parc existant") :

Les moyennes sont des méthodes de calcul faciles et agréables pour faire comprendre les choses. Dans le parc existant à Metz, le marché varie de 400 à 2500 euros le mètre carré. Ce n'est pas plus pertinent qu'à l'époque où on faisait la moyenne des salaires des Français : si on a un échantillon de 100 personnes qui gagnent entre 1200 et 2400 euros par mois, et puis qu'une personne gagne entre 50 000 et 100 000 euros par mois, la moyenne ne veut plus rien dire."

"Ce qui permet de mesurer un marché, c'est la connaissance chirurgicale de sa localité et de son environnement", ajoute Cédric Lavaud.

Le prix de vente au mètre carré de l'ancien à Metz est de 2 235 euros en moyenne en 2016. Les prix devraient encore un peu augmenter l'année prochaine, selon les responsables de l'étude LPI-Seloger, mais pas au même rythme qu'en 2016.