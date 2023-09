Immobilier : moins de ventes en Moselle, mais les prix restent élevés

Le marché de l'immobilier ralentit fortement en Moselle : après deux années exceptionnelles en 2020 et 2021, le nombre de transactions était encore en hausse de 5% en fin d'année dernière. Mais ce début d'année 2023 marque le pas : en un an, de juillet 2022 à juin 2023, le volume des transactions est en baisse de 20% pour les appartements dans l'ancien, et de 18% pour les maisons anciennes. Alors que les prix, eux, ne baissent pas encore : ils sont même en légère hausse. On relève +3% pour les maisons en Moselle, +4% à Metz. C'est même encore plus marqué pour les appartements : +7,6% en Moselle, +5% à Metz.

Evolution annuelle des prix médians pour les maisons anciennes en Moselle. - Chambre des notaires de la Moselle

"Les propriétaires vont devoir nécessairement baisser leur prix"

Me André Lombardi, le président de la chambre des notaires de la Moselle, pense que les prix vont nécessairement devoir baisser ces prochains mois : "Le marché doit s'adapter. Les vendeurs sont encore sur une tendance haussière, mais pour pouvoir vendre, il va falloir revoir les prix un peu à la baisse : il faut compenser la hausse des taux d'intérêt des banques, qui va atteindre les 5% à la fin de l'année, par une baisse des prix de 5% également, afin de relancer la machine".

Mais le président des notaires mosellans ajoute que les pouvoirs publics doivent également faire quelques gestes, pour relancer le marché : "J'attends des mesures incitatives pour les primo-accédants. Et puis l’État devrait intervenir auprès des banques pour faciliter les octrois de prêt. On parle de 40% de baisse de volume de prêts accordés", analyse Me André Lombardi.

Evolution annuelle des prix médians des appartements anciens en Moselle - Chambre des notaires de la Moselle

