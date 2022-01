Nantes est dans le top 10 des villes les plus chères de France pour acheter un logement selon le baromètre LPI-Seloger publié ce lundi. Ce palmarès ne concerne que les villes de région, il exclut Paris et les villes d'Ile de France.

Immobilier : Nantes dans le top 10 des villes les plus chères

En matière d'achat immobilier, Nantes se classe 10ème du top 10 des villes les plus chères de France en dehors de Paris et de l'Ile de France. Selon le baromètre LPI-Seloger publié ce lundi, le prix du mètre carré à Nantes était en moyenne de 4275 euros en 2021, il est en hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Deux autres villes de la façade atlantique figurent dans ce palmarès : Bordeaux (4ème) avec un prix moyen de 4967 euros le m² et La Rochelle (8ème) avec un prix moyen de 4641 euros.

Cannes en tête du top 10

Parmi les villes de plus de 60.000 habitants que le site LPI-Seloger a passé à la loupe, c'est Cannes qui est sur la première marche du podium (5655 €/m²) suivie de Lyon et d'Annecy. A l'autre bout de ce palmarès, les deux villes les moins chères de France pour devenir propriétaire sont Perpignan et Niort. En France, le prix moyen du mètre carré est de 3339 euros.