Immobilier : "Peu d'offre pour beaucoup de demande" en Ille-et-Vilaine selon la chambre des notaires

Malgré la pandémie de covid-19, le marché de l'immobilier se porte bien en Bretagne. Dans un contexte de très forte incertitude économique, la crise sanitaire a très peu d’impact - pour l'instant - sur les projets immobiliers. Nombre de ventes record et prix en hausse, la pierre reste une valeur dynamique selon les derniers des chiffres des notaires qui correspondent à la période entre septembre 2020 et août 2021. France Bleu Armorique fait le point avec Damien Gueguen, délégué à la communication à la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine.

Dans quelle mesure les transactions immobilières augmentent-elles en Ille-et-Vilaine ?

Nous avons atteint un record au niveau national avec 1.200.000 ventes. Nous n'avions jamais atteint ce chiffre-là. Et cela se reporte sur l'Ille-et-Vilaine avec une augmentation de 23% des ventes sur le département. Cela s'explique par un besoin de logement pour les jeunes ménages. On a aussi des besoins de plus en plus nombreux en raison des familles monoparentales. Sans parler du vieillissement de la population qui fait que les gens aujourd'hui tardent à aller en maison de retraite ou en Ephad.

Les prix ont également augmenté ?

Effectivement, les prix ont augmenté sur tout le territoire du département mais pas dans les mêmes proportions. Il y a une augmentation un peu plus significative dans le cœur de ville de Rennes que dans les secteurs de Redon ou Fougères. Mais c'est globalement sur tout le département que les prix ont augmenté. Il y a plusieurs explications à cela. Premièrement, l'activité économique du territoire qui est très dynamique. Deuxièmement, la forte natalité qui oblige à loger tous les jeunes ménages.

Comment se porte le littoral ?

Après la Rennes, le littoral est le deuxième grand axe du marché immobilier sur le département. La côte nord d'abord qui est en plus limitée par sa petite taille. Saint-Malo, Dinard, Saint-Lunaire attirent toujours si ce n'est plus depuis l'arrivée de la LGV qui place Saint-Malo à deux heures de Paris. La développement du télétravail permet en plus de changer sa résidence principale pour s'établir sur le littoral.

Mais reste-il des biens à acheter en Ille-et-Vilaine ?

C'est notre principale problématique. Aujourd'hui, on a peu d'offre pour beaucoup de demande. Il est certain que c'est un peu long en ce moment pour trouver. Il faut être réactif pour se positionner sur un bien. La politique de la ville de Rennes entend poursuivre la construction de logements pour accueillir des jeunes ménages ce qui permet de conserver un stock.