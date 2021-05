Immobilier : prix en hausse et forte demande sur les maisons en 2020 en Isère

Les notaires de l'Isère ont fait le point ce vendredi sur l'année 2020 de l'immobilier dans le département. Une présentation distanciée, en vidéo, avec le partenariat du journal Les Affiches. Du nord au sud l'année a été marquée par une (très) forte demande sur les maisons mais l'immobilier collectif grenoblois tient le cap en terme de prix. Les tendances en quatre grands secteurs, tels que les distinguent l'observatoire immobilier des notaires de l'Isère

Nord-Isère et Isère rhodanienne : marché des maisons en tension

L'envie de maison et de bout de jardin ressentie pendant et après le premier confinement s'est, sans réelle surprise, traduite dans les chiffres du Nord-Isère et de l'Isère rhodanienne. Des secteurs qui sont sous la pression lyonnaise et où la maison individuelle domine. En 2020, 31% des transactions en Isère se sont faites en Nord-Isère. Comme de ce point de vue-là l'année dernière ne fait que confirmer et amplifier une tendance déjà existante, les biens commencent à se raréfier soulignent les notaires de l'Isère.

Donc les prix montent : en quatre ans les prix des maisons en Nord-Isère et dans l'Isère rhodanienne ont augmenté de 15% en moyenne. Le prix médian (la moitié des maisons étant plus chères et l'autre moitié moins chères) s'établit désormais autour de 240 000 euros dans l'Isère rhodanienne et de 230 000 euros dans le Nord-Isère ce qui, selon l'observatoire, "revient a peu près au niveau de 2006".

"Dans certaines communes, Ruy-Montceau, Saint-Savin, Charvieu-Chavagneux, Vienne, Péage-de-Roussillon, le prix médian peut même atteindre 300 000 euros" précisent encore les notaires de l'Isère, qui mettent en garde contre le risque d'une trop forte pression et "d'une explosion de la bulle". Sans surprise non plus cette pression se ressent aussi sur les terrains à bâtir, également rares. L'immobilier collectif, lui, a plutôt tendance à la stabilité sur cette zone, malgré des disparités.

Le marché des appartements anciens en 2020 en Nord-Isère et Isère rhodanienne - Observatoire immobilier des notaires de l'Isère

Voironnais, Saint-Marcellin et Bièvre : de nouvelles têtes

Dans ce second secteur aussi la demande en maison individuelle s'est faite sentir. Plus on s'éloigne du bassin grenoblois et moins c'est cher. Avec là encore une rareté des biens qui commence à faire remonter les prix : +1,5% en 2020, mais + 5,9 % sur les premiers mois de 2021 selon l'observatoire des notaires. Qui note aussi "un nouveau type de clientèle". Dans la Bièvre particulièrement l'équipement en réseau informatique et le télétravail amènent une clientèle de "cols blancs" plutôt inhabituelle auparavant. Ici, le marché des terrains à bâtir ne paraît pas impacté par la crise sanitaire. "Pas encore mais ça devrait changer" tempèrent les notaires de l'Isère. En matière d'appartements, dans l'ancien, la demande reste soutenue par rapport à l'offre, et les prix montent parfois beaucoup (voir ci-dessous). "Attention, alertent les notaires, à un avenir trouble si une crise économique succède à la crise sanitaire".

Hausse des prix, parfois forte, des appartements ancien cette année sur le voironnais, la Bièvre et la pays de Saint-Marcellin - Observatoire immobilier des notaires de l'Isère

Le marché 2020 des maisons dans le voironnais, la Bièvre et le pays de Saint-Marcellin - Observatoire immobilier des notaires de l'Isère

Le Grésivaudan est avant tout un marché d'appartements

Le Grésivaudan, entre Grenoble et la Savoie, le long de la vallée de l'Isère, reste un des secteurs où les prix sont les plus élevés dans le département. La proximité de Grenoble, les entreprises de pointe et la qualité de vie en font un marché toujours soutenu et demandé. Avec un écart notable de prix entre rive gauche et rive droite. "La vue Belledonne (et donc la rive droite) se paye très cher" résume Me Aurélie Bouvier, notaire à Meylan.

Sur un territoire qui compte de nombreuses belles maisons, le bien "phare" reste l'appartement ancien ! Il occupe 47% des ventes à lui tout seul dans ce secteur, devant les maisons (30%). Le Grésivaudan est marqué en 2020 par une certaine stabilité des prix. Les légères hausses ou baisses selon les biens sont qualifiés par les notaires "d'ajustements". Même dans ce secteur le terrain à bâtir se fait rare et la tendance est plutôt celle de la diminution des parcelles. "Plus de la moitié des terrains à bâtir vendus font moins de 600 mètres carrés".

Le marché des appartements dans le Grésivaudan - Observatoire immobilier des notaires de l'Isère

Grenoble n'est plus une ville si chère

Dernier secteur détaillé par les notaires de l'Isère : Grenoble et son agglomération. Le besoin de verdure est si fort depuis le premier confinement que les appartements grenoblois auraient pu en pâtir mais malgré tout, les prix ont augmenté en 2020. Après deux années de baisse, à contre-courant du marché immobilier national, Grenoble stricto-sensu enregistre une hausse de 4,3% du prix médian. "La demande a changée néanmoins, explique Me Clément Dubreuil, avec des critères plus forts qu'avant comme la demande de terrasse, ou nouveaux, comme une pièce supplémentaire qui puisse être dédiée au télétravail". L'envie de s'éloigner de la ville se sent tout de même y compris dans le périmètre de la métropole avec des demandes plus fortes du côté de Claix, Varces et Vif par exemple.

L'évolution des prix des appartements grenoblois par quartiers - Observatoire immobilier des notaires de l'Isère

Prix des appartements sur la métropole de Grenoble - Observatoire immobilier des notaires de l'Isère

Mais la hausse des prix n'est pas forcément une bonne nouvelle et le marché grenoblois de l'immobilier a en fait un vrai problème : les biens en vente sont rares et plus ils sont rares plus, selon les notaires, les propriétaires hésitent à vendre de peur de ne pas retrouver autre chose. Par conséquent, ils sont encore plus rares et ainsi de suite. Il ne faudrait pas en rester là sous peine d'une certaine asphyxie du marché. C'est à tel point d'ailleurs que les notaires voient apparaître des comportement "habituellement réservés aux marchés en très grande tension comme Paris", ajoute Me Clément Dubreuil. "Certains font vite une offre de peur de perdre le bien, quitte à se rétracter ensuite, et d'autres hésitent à révéler la nécessité pour eux d'un prêt, de peur que les propriétaires ne se tournent vers un acheteur ayant plus d'apport". Le marché de l'immobilier doit rester "celui de la transparence" préviennent les notaires.

Le marché grenoblois doit aussi être débarrassé d'une idée reçue, celle de "ville chère". Si le prix médian a augmenté de 4,3% ici en 2020, il a progressé de 6,4% à Chambéry, "où les prix sont aujourd'hui comparables à ceux de Grenoble", de 6,7% à Annecy et de 11% à Lyon. Ces deux villes étant désormais bien plus chères que Grenoble. A tel point que selon les notaires de l'Isère des investisseurs découragés dans ces villes là se rabattent parfois sur Grenoble.