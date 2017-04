Immobilier : ralentissement de la baisse des prix dans la Loire en 2016

Les notaires de la Loire confirment que c'est encore le moment d'acheter dans notre département. Ils ont dévoilé ce mardi leur bilan immobilier pour l'année 2016. La zone géographique qui plait toujours beaucoup aux acquéreurs, c'est la plaine du Forez.

Les notaires de la Loire se sont réunis le mardi 11 avril 2017 et ils ont fait le bilan sur la situation de l'immobilier pour l'année 2016. Ils annoncent un ralentissement de la baisse des prix à l'échelle du département et une augmentation des ventes en 2016, notamment sur des maisons anciennes (14%) et des appartements anciens (10%).

"Le Montbrisonnais est la région la plus chère"

Les zones qui plaisent le moins aux acquéreurs restent le Roannais et Saint-Etienne. En revanche, la plaine du Forez a toujours autant de succès où les prix des maisons restent élevés, par exemple il faut compter 200 000€ pour une maison à Saint-Galmier contre 130 000€ pour un pavillon à Roanne.

Les notaires de la Loire estiment que le Montbrisonnais fait partie des zones géographiques les plus prisées. Wilfrid Merle est le vice-président de la chambre des notaires de la Loire : "La région la plus chère reste le Montbrisonnais. Les maisons à Roanne sont à des prix très abordables, en dessous de 150 000€."

Certaines maisons à Montbrison sont même mises en vente à plus de 230 000€ mais elles se vendent. Bruno Couladaize de l'agence 100m², confirme qu'il y a toujours de nouveaux arrivants à Montbrison : "Le cadre de vie plaît beaucoup car on est entre la ville et la campagne. Quand des Lyonnais nous voient manger le midi avec nos enfants, ils sont choqués, comme le fait qu'on n'a pas d'embouteillages."

Un cadre de vie qui a toujours plu, quand on écoute Bruno Couladaize qui travaille sur le Montbrisonnais depuis 25 ans. Il sent que ce début d'année commence particulièrement fort : "Les notaires sont débordés, les délais pour avoir un rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de transactions. Je pense que ça va être une année record en 2017." D'après les notaires de la Loire, le Montbrisonnais aurait gagné 700 habitants en trois ans.