Immobilier : Saint-Etienne reste "attractive pour des investisseurs"

En début d'année, c'est souvent le moment où on commence à envisager un déménagement pour être prêt à la fin de l'année scolaire pendant l'été. Un secteur où les prix se sont envolés ces derniers mois.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Ce ralentissement de l'augmentation des prix de l'immobilier, on le constate aussi dans la Loire ?

François Soulier, Président de l'Union des Syndicats de l'Immobilier (UNIS) dans la Loire et dirigeant du cabinet immobilier Delomier à Saint-Etienne : C'est vrai qu'on a un marché qui est resté quand même en 2002, très dynamique sur Saint Etienne et dans la Loire. On observe effectivement une stabilisation fin 2022, mais l'année 2022 dans sa globalité va être un très bon cru. On sera même, je pense, sur des chiffres supérieurs à 2021 qui était une année exceptionnelle de rattrapage après le Covid. Alors c'est vrai qu'il y a un petit ralentissement, mais c'est plus un rééquilibrage qu'on observe depuis quelques quelques mois. Mais on reste sur des niveaux de transactions qui restent quand même assez dynamique.

On avait tendance à dire que dans le département de la Loire, le prix de l'immobilier était abordable. L'écart s'est réduit avec les autres départements à la faveur de ces augmentations ?

Pas forcément. Saint-Etienne reste toujours une ville très compétitive. On est sur un prix moyen, quand on regarde les chiffres de 2022 de 1 170 €, donc on est en progression de 5,5% par rapport à 2021. C'est un peu plus que le national. Mais c'est vrai qu'effectivement on part de plus loin, donc on reste quand même très attractif avec des variations de prix au mètre carré qui vont de 1000 on va dire à 1600 ou 1 700 € en fonction des prestations, des qualité des biens. On reste quand même attractif pour des investisseurs. On a encore 66 % d'investisseurs extérieurs à Saint-Etienne en 2022, ce qui montre bien l'attrait de notre notre marché.

C'est une tendance depuis quelques mois, des Parisiens, des Lyonnais qui investissent dans les petits produits locatifs. C'est toujours une tendance forte ?

C'est même ce qui tire aujourd'hui le marché sur ce début d'année. Les biens plus importants ont tendance à se tasser un peu. En tout cas, c'est un petit peu plus long pour les ventes. Par contre, les produits d'investissement continuent de partir très vite. On a un budget médian d'acquisition qui est à 80 000 €, donc on est plutôt sur des produits de petit niveau. Donc effectivement, sur ces biens là, il y a toujours une forte appétence des investisseurs extérieurs. Donc le marché sur la partie investissement locatif reste très dynamique.

Aujourd'hui, vous, professionnel de l'immobilier que vous êtes, quels conseils vous donnez : on achète ou on loue à saint Etienne ?

Tout dépend de la durée sur laquelle vous souhaitez habiter le bien. Si on est sur une durée courte, on peut se poser la question. Mais si on est vraiment dans une recherche de résidence principale, je pense que le marché est encore très favorable à l'acquisition. On a des prix qui restent quand même très bas. On a des taux, même s'ils remontent, qui restent très compétitifs. On a un pouvoir d'achat immobilier qui est quand même très important par rapport à d'autres villes. Pour un crédit immobilier de 800 € par mois sur 20 ans à Saint-Étienne, on peut s'offrir 128 mètres carrés en 2022, c'est 23 mètres carrés de plus qu'en 2012. On a une forte progression du pouvoir d'achat immobilier. Si on se compare à nos amis lyonnais, pour le même budget, vous avez 31 mètres carrés, ce qui montre bien que le marché stéphanois reste encore très intéressant.