Immobilier : St Jean Cap-Ferrat bat des records

Les prix de l'immobilier s'envolent sur la Côte d'Azur. En moyenne sur le littoral azuréen le prix au mètre carré est de 6.000 euros. Les biens immobiliers affichent une hausse de plus de 5% depuis un an. La hausse avoisinne même 14% depuis 2021.

ⓘ Publicité

Près de 17.000 euros par m2

A St Jean Cap Ferrat, les prix des biens immobiliers s'emballent. Le prix moyen au mètre carré est de 16.955 euros d'après un cabinet de consulting. C'est plus cher dans les Alpes-Maritimes que dans le Var et qu'à St Tropez et Ramatuelle. St Jean Cap-Ferrat est ainsi d'après ce cabinet de consulting, la station balnéaire la plus chère de France du prix au mètre carré.