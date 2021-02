Immobilier : Val-d’Isère est la station la plus chère de France

L'immobilier des stations de Savoie ou Haute-Savoie résiste à la crise sanitaire et atteint même de nouveaux sommets, avec une augmentation moyenne en 2020 de 7%. D'après une étude de Meilleurs Agents, leader dans l'estimation immobilière en ligne, la station de ski de Val d'Isère est la plus chère de France.

12.279 euros le mètre carré à Val-d'Isère

Si vous envisagez de vous offrir un chalet à Val d'Isère, comptez sur un prix moyen de 12.279 euros le mètre carré, un coût similaire voir supérieur à la majorité des arrondissements parisiens. À titre d'exemple, le mètre carré est évalué à 12.032 euros en moyenne dans le deuxième arrondissement de la capitale.

C'est dans le massif des Alpes du Nord que l'on retrouve les prix les plus élevés de toute les stations françaises pour s'offrir un bien, avec un prix moyen au mètre carré de 5272 euros soit trois fois plus que dans le massif des Vosges. Un prix supérieur à ceux pratiqués dans les villes de Bordeaux ou de Lyon.

Prix immobiliers des stations de ski par massif en France. - Meilleurs Agents

Les trois premières dans les Alpes du Nord

Concernant notre massif, la station Avaline est la plus chère devant Courchevel et ses 10.393 euros le mètre carré, elle-même devant Megève en Haute-Savoie et ses 9427 euros en moyenne au mètre carré. Malgré la crise, les pris de l'immobilier dans les Alpes du Nord ont encore grimpé avec +7% d'augmentation dans les stations, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale. Supérieur même, à celui de la ville de Nantes, +5%, la plus performante dans le domaine en 2020.