Implantation d'Amazon en Alsace : mobilisation des opposants à Ensisheim et Dambach-la-ville

Les "anti-Amazon" se mobilisent ce vendredi 2 octobre en Alsace. Ils organisent des rassemblements à Ensisheim (Haut-Rhin) et Dambach-la-ville (Bas-Rhin) pour dire non au projet d'implantation du géant américain de distribution sur ces deux communes.

Une mobilisation ce vendredi 2 octobre 2020, de plusieurs associations, contre le projet d'installation d'Amazon en Alsace. Deux sites sont pressentis : Dambach-la-ville dans le Bas-Rhin, avec un projet de construction d'entrepôt de 150.000 mètres carrés sur 18 hectares et un autre à Ensiheim dans le Haut-Rhin, avec 190.000 mètres carrés sur 16 hectares.

Dans un premier temps, 500 emplois pourraient-être créés sur Ensisheim et 500 sur Dambach et plus dans l'avenir. Les opposants : écologistes et plusieurs autres associations, dénoncent ces deux projets depuis plusieurs semaines. Ils font circuler des pétitions, organisent des manifestations symboliques.

Les opposants mettent la pression

Ce vendredi matin, à Ensisheim ils planteront un arbre symboliquement où devrait s'implanter Amazon. A Dambach-la-ville, ils organiseront une conférence de presse, dans la zone artisanale. Pour les opposants : Amazon, ce sont des emplois précaires. Il y a aussi une véritable menace environnementale, avec des milliers de camions par jour, qui vont et viennent dans les entrepôts. Il y a aussi du management contestable et des accusations de fraude fiscale. C'est aussi la suppression d'emplois dans les commerces de proximité argumentent les anti-Amazon. Un emploi créé chez Amazon en détruit 4,5.

"Nous sommes déjà dans une zone où il y beaucoup de camions, cela va accentuer la pollution. D'autre part, Amazon vend beaucoup de produits qui sont importés, fabriqués en Chine. C'est aussi une augmentation du fret aérien," détaille Yéliz Ergenschaeffter, membre du collectif le chaudron des alternatifs en centre Alsace.

Le dossier d'Ensisheim avance

A Ensisheim, le dossier avance affirme Michel Habig. " Le dossier a été présenté en enquête publique. Il a été discuté et approuvé, " se réjouit le maire. Ce dernier parle de plate-forme de e commerce, sans parler d'Amazon directement. Il pourrait y avoir éventuellement Ali Baba, l'autre géant chinois. Michel Habig se dit est très favorable à une entreprise qui créerait 500 emplois, dans un premier temps. "Ce n'est pas négligeable dans cette période difficile," souligne t-il.

A Dambach-la ville, le maire Claude Hauller reste très prudent en revanche. Pour lui , il n'y a pour l'instant pas de projet officiel et ne comprend la mobilisation de ce vendredi . Il se dit favorable à l'implantation d'une entreprise de E Commerce, dans la zone artisanale, mais à condition d'avoir des axes d'accessibilité suffisants pour relier le nord et le sud et ce n'est pas le cas pour l'instant.

A l'heure actuelle, rien n'est donc acté officiellement. Pour Ensisheim, la commune la plus avancée, c'est le préfet qui décidera oui ou non de délivrer l'autorisation environnementale. Les opposants à Amazon espèrent qu'il dira non. Ils vont faire pression sur le préfet du Haut-Rhin, pour qu'il dise non à cette implantation probable. Une demande d'entrevue a été envoyée et signée de plusieurs élus de l'agglomération de Mulhouse.