Implantation des Cycles Mercier dans les Ardennes : le PDG porte plainte et maintient son projet

L'heure de la riposte semble avoir sonné ce vendredi 26 novembre pour le PDG des Cycles Mercier. Après le retrait du soutien de l'Etat pour la relocalisation d'une usine de vélos à Revin dans les Ardennes, il annonce avoir déposé plainte pour diffamation et dit vouloir maintenir son projet. Une plainte contre X vise les propos du ministère de l'économie "relayés dans les médias" sur une prétendue fraude fiscale du groupe, indique à l'AFP l'avocat du PDG des Cycles Mercier Me Jean-David Scemama.

à lire aussi Cycles Mercier à Revin : 200 personnes manifestent contre le désengagement de l'Etat

Maintien du projet

A la surprise générale, l'État avait décidé en juillet de retirer son soutien au projet d'installation des Cycles Mercier dans les Ardennes provoquant l'incompréhension et la colère d'élus ardennais mais aussi de la population sur place. Un projet à plus de 11 millions d'euros qui prévoyait de créer 270 emplois en cinq ans sur la friche Porcher. "Le porteur de projet a fait - ou fait - l'objet de plusieurs enquêtes douanières et fiscales, en France et au niveau européen", avait justifié le ministère de l'économie.

à lire aussi Laché par l'État pour la relocalisation dans les Ardennes, le PDG des Cycles Mercier demande à être auditionné

Ce vendredi, le PDG des Cycles Mercier Jean-Marc Seghezzi confirme "son intention de poursuivre son projet de rapatriement en France de la production de ses cycles".