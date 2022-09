"Importons de la main d'œuvre étrangère" demande le patron de la CCI de Dordogne

C'est un casse tête en ce moment pour les chefs d'entreprise dans certains secteurs : la difficulté pour trouver des employés. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne, Christophe Fauvel propose d'importer de la main d'œuvre étrangère.

On manque de main d'œuvre en Dordogne. Et dans tous les secteurs : L'hôtellerie, la restauration, l'industrie, la construction, le commerce. Les entreprises ont du mal à recruter. Alors pour occuper tous ces postes vides, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne, Christophe Fauvel propose de faire venir des travailleurs de l'étranger. Il était l'invité de France Bleu Périgord ce jeudi 22 septembre.

"Importons de la main d'œuvre étrangère, demande Christophe Fauvel. Nous serons obligés, comme cela s'est fait dans d'autres décennies, de faire appel à des travailleurs étrangers pour pallier à ces postes de travail. Au bout d'un moment, les constats, c'est bien, mais il faut que l'économie tourne, il faut que les entreprises puissent assumer leur mission et au rythme où on va, ça ne sera pas possible."

