Impossible de trouver un logement social au Pontet

Au Pontet, Louisa El Kady est menacée d'expulsion au printemps car sa propriétaire veut vendre son logement. Depuis un an, cette mère de famille essuie refus sur refus à chaque demande de logement social. La convention du comité régional Action Logement se tient à Avignon sur le logement abordable et durable mardi.



Avec trois enfants, Louiza El Kadi, cherche un appartement T4 en logement social car les revenus de son mari handicapé ont beaucoup baissé : "avec le Covid, il n’a pas travaillé les deux dernières années. Il est restaurateur et il a zéro revenu sur ses feuilles d'impôts. Toutes mes demandes dans le privé ont été rejeté. Je suis obligée de me loger dans le social mais il n’y a rien du tout en Vaucluse".

Larmes et piston pour trouver un logement

La mère de famille a multiplié les demandes. Ses larmes montent quand elle repense aux refus : "on me dit 'désolé, vous en 4° position" et ça dure depuis un an. Sur tout le Vaucluse, j’ai l’impression que c’est du piston. J’ai des preuves car j’ai des amis qui étaient derrière moi dans la liste pour un logement. Quand je leur ai demandé pourquoi ils avaient eu le logement avant moi, ils m’ont répondu ‘mon mari connait quelqu’un à la mairie'. Mais moi je ne connais personne à la mairie! "

Menace d'expulsion au printemps

La propriétaire la menace d'expulsion. Louiza El Kadi sera devant un juge en janvier : "j’ai dépassé la date depuis un an. Je subis la pression de la propriétaire qui veut récupérer son bien et me demande par message comment ça se fait que je suis encore dans le logement. Je n'en dors plus, au point d’avoir des problèmes de santé. Je me relève en pleine nuit. Je me dis que je risque d’être dans la rue avec mes enfants car personne ne veut prendre en compte mes larmes".

Logement pourri au dessus d'un point de deal

La mère de famille dénonce les appartements inacceptables : "pour se débarrasser de moi, on me propose un logement 2° étage sans ascenseur dans du pourri proposé du pourri – excusez moi moi l’expression – pour pouvoir dire 'bin voila, madame El Kadi, on lui a proposé un logement et elle l’a refusé !". mais cet appartement était à l’étage et pas adapté à ma situation. J'avais aussi peur pour mes enfants car juste en bas, on vend des stupéfiants"

Cette mère de famille est aidée par des associations spécialisés dans le logement (CNL ou Cap Habitat) qui regrettent la faible rotation des occupants des logements sociaux en Vaucluse.

