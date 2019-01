Impôt à la source : des renforts au centre d'appel du Mans pour répondre aux questions des contribuables

Le centre d'appel des finances publiques du Mans est l'un des quatorze en France à conseiller et orienter les contribuables

Sarthe, France

Depuis mercredi matin, le téléphone ne cesse de sonner au centre d'appel des finances publiques du Mans. La mise en place de l'impôt à la source suscite de nombreuses questions chez les contribuables, notamment les retraités "qui n'ont pas vu la préfiguration de ce que donne l'impôt à la source sur leurs feuilles de pension, comme ça a été le cas pour les salariés sur leurs fiches de paie", indique Marie-Noëlle Bouchonnat, qui fait le lien avec les usagers.

Des lignes parfois surchargées

Il faut parfois s'armer de patience pour avoir au bout du fil un des agents chargés d'apporter des précisions ou des explications. "Sur les 150.000 appels au niveau national mercredi, un tiers a trouvé une réponse via le serveur vocal automatique", indique Thierry Pourquier, directeur départemental des finances publiques de la Sarthe :

En nombre d'appel, c'est équivalent à ce que l'on observe en période de déclaration des impôts.

Seule une partie des appels au numéro unique, le 0809 401 401, est redirigée vers le centre d'appel du Mans, qui gère 10 départements. 48 personnes au maximum peuvent y être mobilisées pour répondre aux contribuables : "tous les effectifs ne sont pas encore là avec les vacances, mais _au sept janvier, les renforts arriveront pour répondre à l'afflux d'appels, notamment avec les personnes qui reprennent le travail_", ajoute Thierry Pourquier.

Préparer ses papiers pour limiter l'attente

"Je conseille aux usagers d'appeler plutôt vers 18 heures ou 18 heures 30, car pour l'heure c'est à ce moment qu'on a le moins de monde en ligne", précise Thierry Pourquier : le centre d'appel est en effet joignable de 8 heures 30 à 19 heures. Il invite aussi les contribuables à bien avoir sous la main tous les papiers nécessaires pour être renseignés au mieux : fiches de paie, revenus de l'année précédente voire ancienne déclaration d'impôts.

"Certaines personnes nous appellent sans pouvoir nous dire précisément le montant de leur salaire ou pension, explique le directeur départemental des finances publiques en Sarthe. _On est pas Big Brother, il faut qu'on aille chercher ces informations et ça prend plus de temps_".