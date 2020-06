Impôt : Comment déclarer ses revenus de 2019 ?

Il ne vous reste plus que quelques jours pour déclarer vos revenus de 2019

Avec la mise en place du prélèvement à la source l'année dernière, les démarches se sont simplifiées. Votre impôt s'adapte tout au long de l'année en fonction de votre situation et de vos revenus. Malgré tout, il est important de déclarer vos impôts chaque année pour faire un bilan de l'année passée. Même si beaucoup la redoute, il est important de rappeler que la déclaration peut permettre à certain d'obtenir un remboursement, ou encore d'avoir un taux d'imposition plus adéquate à votre situation. Si vous déclarez vos revenus par papier, il est important de le faire avant le 12 juin prochain. Le cachet de la poste fera office de preuve.

En 2019, plus de 25 millions de français ont eu recours à la déclaration par internet. Celle-ci permet de gagner du temps du fait qu'elle soit préalablement remplie. Pour déclarer vos revenus en ligne, munissez-vous de votre identifiant d'accès en ligne, votre numéro fiscal, et votre revenu fiscal de référence. Si vous avez décidé de déclarer vos revenus par internet, celle-ci devra être validée au plus tard le 11 juin à 23h59.

Que faut-il inscrire dans sa déclaration de revenus ?

Chaque année, c'est la même question, que faut-il déclarer ? Bien entendu, il est important de déclarer tous les salaires perçus sur l'année précédente (en 2020, on déclare les revenus de 2019) ainsi que le 13e mois.

Si vous avez perçu des indemnités journalières de Sécurité Sociale, ou encore des allocations chômage ou de préretraite, la encore il vous faudra déclarer tout cela dans la case prévue à cet effet

Que vous perceviez une pension de retraite en une seule fois ou répartie de façon mensuel sur l'année, il vous faudra déclarer (normalement la case est pré-remplie puisque votre caisse de retraite verse tout cela aux impôts)

Si vous vendez votre bien en viager, il est important de déclarer la somme que vous percevez chaque mois.

Les revenus issus de la location de vos biens doivent-être déclarés. C'est le revenu brut, les loyers encaissés pendant l'année après déduction des charges, qui doit figuré sur votre déclaration d'impôt.

Chaque français, même non-imposable est tenu de déclarer ses revenus. Si vous êtes non-imposable, vous recevrez un avis de non-imposition qui vous permettra de demander des aides sociales comme les APL, ou encore le RSA.

Si lors de la rédaction de votre fiche d'imposition, vous avez des questions vous pouvez contacter la plateforme d'appel 0809 401 401. Pour l'heure les centres des impôts ne reçoivent personne dans les structures.