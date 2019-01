INFOGRAPHIE - ISF : qui le paye en Alsace

Alsace, France

En 2017, selon les chiffres de la direction des finances publiques, près de 3.000 contribuables ont payé l'impôt sur la fortune, dans les communes alsaciennes de plus de 20.000 habitants. Strasbourg arrive en tête avec 1.862 contribuables qui payent en moyenne 13.247 euros d'ISF. Viennent ensuite Mulhouse (367 contribuables pour 12.184 euros en moyenne) et Colmar (311 contribuables, 12.232 euros). Dans les communes plus petites, il y en a une qui sort du lot : Truchtersheim dans le Kochersberg.

L'exemple de Truchtersheim : "le petit Monaco"

Dans le Kochersberg, à Truchtersheim, entre 10 et 11% des foyers sont soumis à l'ISF. Parmi les 4.100 habitants résident "beaucoup de chirurgiens, d'avocats, de chefs d'entreprise" explique le maire Jean Vogel, en poste depuis 1995. La commune est très prisée. La population ne cesse de croître : 1.300 habitants de plus ces dix dernières années.

