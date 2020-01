Impôt sur le revenu : de 301 à 305 euros de baisse en moyenne pour la Corrèze et la Haute-Vienne

Les services de l'Etat se félicitent de la baisse de l'impôt sur le revenu qui touche certains contribuables en 2020. Pour la Corrèze et la Haute-Vienne, le gain moyen oscille entre 301 et 305 euros et 93% des foyers imposables sont concernés