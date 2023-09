Impôt sur le revenu : le gouvernement va revoir le barème pour prendre en compte l'inflation

Le calcul du revenu sur l'impôt sera prochainement modifié afin de prendre en compte l'inflation. Selon les informations de franceinfo, obtenues lundi auprès du ministère de l'Économie et des Finances, le gouvernement va réviser tous les seuils des différentes tranches d'imposition pour intégrer l'augmentation générale des prix. Par exemple, le seuil pour entrer dans l'impôt, en 2024, ne sera plus de 10.778 euros, comme en 2023, mais un peu plus.

Cette mesure permettra - entre autres - d'éviter qu'un salarié au Smic qui a bénéficié de l'augmentation mécanique du salaire minimum, en raison de l'inflation, ne change de tranche d'imposition. Bercy doit encore préciser de combien il va ajuster ce barème. La précision sera apportée le mercredi 27 septembre prochain lors de la présentation du budget 2024.

L’an dernier, le gouvernement l'avait déjà révisé, en prenant 5,4 % d’inflation. Une telle mesure, qui vise à préserver la pression fiscale sur les Français, a un coût pour l'État. Il va se passer de cinq à six milliards d'euros de recettes supplémentaires, selon les estimations de Bercy.