Impôt sur les sociétés : le G7 s'engage sur un taux mondial "d'au moins 15%", un accord jugé "historique"

Après une réunion de deux jours à Londres, le G7 s'est engagé sur un taux minimal mondial pour l'impôt sur les sociétés "d'au moins 15%". Cet accord du groupe des sept grandes puissances a été qualifié d'"historique" par Bruno Le Maire. "Après 4 ans de combat, un accord historique a été trouvé avec les États membres du G7 sur la taxation minimale sur les entreprises et sur les géants du numérique. La France peut être fière !", a déclaré sur Twitter le ministre de l'Economie.

"Pour la première fois depuis des années, les états membres du G7 sont capables de définir des règles pour le système international du XXIe siècle, a souligné Bruno Le Maire. Après quatre ans de combat, la France a eu gain de cause, il y aura bien une taxation des gens du digital, il y aura bien une taxation minimal à l'impôt sur les sociétés pour éviter l'évasion et l'optimisation fiscale qui révolte, à juste titre nos compatriotes".

Le compromis, en vue d'une réforme mondiale sur la fiscalité "adaptée à l'ère numérique", envoie une impulsion importante pour la réunion du G20 prévue le mois prochain à Venise. Un accord plus concret y est attendu. "Dans les mois qui viennent, nous allons nous battre pour que ce taux d'imposition minimal soit le plus élevé possible", a insisté Bruno Le Maire.

Le texte final mentionne également, selon l'AFP, un engagement envers une meilleure répartition des droits d'imposer les bénéfices des grandes multinationales, principalement numériques et américaines.