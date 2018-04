Vous venez certainement de recevoir votre déclaration de revenus ou un e-mail vous invitant à la remplir en ligne. La campagne 2018 est en effet lancée dans la Loire (les déclarations papier sont envoyées jusqu'au 20 avril). Il s'agit de la dernière avant la mise en place, en 2019, du prélèvement à la source. Jacques Oziol, directeur du pôle gestion fiscale à la Direction départementale des finances publiques de la Loire prévient,"seules les modalités de paiement changent, _cela ne change rien à l'obligation de déclarer ses revenus"_.

Votre taux de prélèvement à la source déjà calculé

La mise en place du prélèvement à la source se prépare toutefois dès cette année. Et cela va d'ailleurs se voir sur les déclarations de revenus, précise Véronique Frases, correspondante départementale pour le prélèvement à la source à la DDFIP de la Loire, puisqu' "à la fin de la déclaration en ligne, les contribuables verront apparaître instantanément le taux de prélèvement à la source, pour les personnes imposables évidemment". Ce taux, qui apparaîtra à la fin de la procédure de déclaration de vos revenus sur le site impots.gouv.fr, sera suivi du montant qui sera prélevé chaque mois directement sur votre salaire à partir de 2019. Les déclarants papier auront eux connaissance de ces données à partir du mois de juillet. Le taux de prélèvement sera transmis à l'automne à votre employeur, votre caisse de retraite ou à Pôle emploi, qui l'intégrera ensuite à son logiciel de paie.

Plusieurs options sur votre déclaration 2018 en vue du prélèvement à la source

Il est possible toutefois de ne pas communiquer ce taux à votre employeur, en optant sur votre déclaration de revenus de cette année pour un taux neutre, dit "non personnalisé". Mais comme votre situation personnelle ne sera pas prise en compte pour le calcul de ce taux, vous risquez de devoir payer le complément dû chaque mois à l'administration fiscale. Autre option : si vous êtes en couple, vous pouvez choisir d'individualiser votre taux de prélèvement à la source. C'est intéressant s'il y a des écarts de salaires importants au sein d'un même foyer fiscal. Ces deux options vous sont automatiquement proposées cette année si vous déclarez vos revenus en ligne. Les déclarants papier pourront eux souscrire à ces options une fois qu'ils auront reçu leur avis d'imposition, à partir de juillet. Il est possible de souscrire à ces options jusqu'au 15 septembre.

En cas de question complexe, vous pouvez désormais prendre rendez-vous dans l'un des sept centre des finances publiques de la Loire, via le site impots.gouv.fr. La Direction générale des finances publiques met par ailleurs en place un site internet dédié au prélèvement à la source ainsi qu'un numéro de téléphone spécial pour répondre aux questions des contribuables, le 0811 368 368.

La DGFIP propose aussi une vidéo de deux minutes dans laquelle elle résume le fonctionnement du prélèvement à la source :