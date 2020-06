Impôts 2020 : Derniers jours pour remplir sa déclaration

Il ne vous reste plus que quelques jours pour déclarer vos impôts. Après ce vendredi 12 juin 2020, il sera trop tard. Que vous travaillez ou non, il est impératif de faire vos déclarations. Depuis plus d'un an le prélèvement à la source vous permet d'étaler vos impôts sur l'année, et même si votre déclaration est pré-remplie, il est important de revérifier les informations inscrites. Il est important de rappeler que la déclaration peut permettre à certain d'obtenir un remboursement, ou encore d'avoir un taux d'imposition plus adéquate à votre situation.

Pour cette année, deux changements sont notables. Sur votre relevé d’impôt est inscrit ce qui a déjà été payé grâce au prélèvement sur le revenu. Cela vous permet de voir si vous allez être remboursé ou si vous devez de l'argent. Autre nouveauté pour cette année, l'arrivée de la déclaration automatique. Celle-ci vise à dispenser certains foyers fiscaux du dépôt de leur déclaration de revenus dès lors que les informations pré-remplies et connues de l’administration sont justes et exhaustives. Il vous suffira juste de vérifier les informations inscrites.

Ce qu'il vous faut déclarer pour obtenir une réduction d’impôt

Denis Rosler inspecteur principal des impôts à Pau, vous explique comment bénéficier de la réduction d'impôt Copier

Si vous avez pris votre retraite en 2020, il vous faudra déclarer cela sur le bulletin de l'année prochaine, de même pour tous les changements survenus sur l'année en cours.

Si cette année vous effectuez votre première déclaration par internet, il est important de récupérer votre numéro fiscal et votre numéro d'accès en ligne. Le numéro d'accès en ligne se trouve sur l'accès personnel, en cas d'impossibilité à vous connecter, contactez le 0 809 401 401 pour que l'on vous communique le numéro de télédéclaration.

Si vous déclarez vos impôts par internet, l'abattement fiscal pour les personnes âgées est déjà pris en compte, vous n'avez rien à corriger, l'informatique connaissant vos revenus et votre âge, votre impôt sera calculé automatiquement.

Sur une déclaration pré-remplie, il est important de déclarer les dons, l'emploi à domicile ou encore les travaux de rénovations que vous avez pu faire dans votre logement pour bénéficier d'une réduction d'impôt. Pour l'emploi à la maison, sont à déclarer :