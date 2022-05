Impôts 2022 : dernières heures pour déclarer ses revenus au format papier

Si vous déclarez vos revenus au format papier, vous avez jusqu'à ce 31 mai minuit pour remplir votre déclaration et la déposer dans votre centre d'impôts. Idem pour les contribuables des départements 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) qui déclarent leurs revenus en ligne.

Les contribuables qui déclarent leurs revenus au format papier ont jusqu'à ce 31 mai minuit pour s'acquitter de la tâche et déposer les documents dans leur centre d'impôts, le cachet de La Poste faisant foi. La déclaration sur internet est désormais obligatoire mais les contribuables qui ne disposent pas d'une connexion internet ou ne sont pas en mesure de le faire peuvent toujours effectuer la déclaration en version papier. Les contribuables des départements 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) ont également jusqu'à ce 31 mai minuit pour déclarer leurs revenus en ligne.

Pénalités

La date limite passée, l'impôt peut être majoré. La pénalité est de 10 % si vous remplissez votre déclaration avant la réception d'une mise en demeure. Le surcoût est de 20 % en cas de dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure. L'impôt peut enfin être majoré de 40 % par l’administration fiscale si vous n’avez toujours pas obtempéré dans ce délai.

Pour éviter de vous acquitter des pénalités de retard, vous avez la possibilité de demander une remise gracieuse via votre messagerie sur Impots.gouv.fr. Mais tout retard doit être justifié et revêtir un caractère exceptionnel et involontaire.

Aides à la déclaration

En cas de besoin, il est possible de trouver de l'aide pour remplir sa déclaration sur :

Impots.gouv.fr. En bas de la page d'accueil, il existe une rubrique dédiée aux questions fréquentes. Vous avez aussi la possibilité de contacter un agent via votre messagerie sécurisée.

En téléphonant au 0809 401 401 , numéro national gratuit dédié aux questions d'ordre général. Il est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

, numéro national gratuit dédié aux questions d'ordre général. Il est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. En dernier recours, il est possible de se rendre directement dans un centre des Finances publiques. Il est toutefois conseillé de prendre rendez-vous via son espace personnel sur Impots.gouv.fr.

Le calendrier par départements

En fonction de votre département, la date limite pour valider la déclaration des revenus en ligne n'est pas la même. Elle est fixée au :

- Mardi 31 mai 2022 à minuit, pour les départements 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle)

- Mercredi 8 juin 2022, pour les départements 55 (Meuse) à 976 (Mayotte)