Impôts 2022 : dernières heures pour déclarer ses revenus dans les départements allant de la Meuse à Mayotte

Si vous déclarez vos revenus en ligne et que vous résidez dans un département compris entre la Meuse (55) et Mayotte (976), vous avez jusqu'à ce mercredi soir, minuit, pour remplir votre déclaration d'impôts. En cas de retard, vous pouvez être pénalisés.

Les contribuables qui déclarent leurs revenus en ligne et résident dans les départements allant de la Meuse (55) à Mayotte (976) ont jusqu'à ce 8 juin, minuit, pour s'acquitter de la tâche. La déclaration sur internet est désormais obligatoire.

Pénalités

La date limite passée, l'impôt peut être majoré. La pénalité est de 10 % si vous remplissez votre déclaration avant la réception d'une mise en demeure. Le surcoût est de 20 % en cas de dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure. L'impôt peut enfin être majoré de 40 % par l’administration fiscale si vous n’avez toujours pas obtempéré dans ce délai.

Pour éviter de vous acquitter des pénalités de retard, vous avez la possibilité de demander une remise gracieuse via votre messagerie sur Impots.gouv.fr. Mais tout retard doit être justifié et revêtir un caractère exceptionnel et involontaire.

Aides à la déclaration

En cas de besoin, il est possible de trouver de l'aide pour remplir sa déclaration sur :