Strasbourg, France

Alors que les contribuables ont jusqu'à samedi pour modifier s'ils le souhaitent le taux de prélèvement (individualisé, commun ou neutre), le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin était l'invité de France Bleu Alsace vendredi matin.

Ces taux seront ceux qui s'appliqueront en janvier. "Vous pourrez toujours si votre situation évolue" a précisé le ministre et "la modification sera prise en compte en deux mois".

Et s'il devait y avoir un souci ?

Il y en a déjà aujourd'hui rappelle Gérarld Darmanin, "avec l'impôt à papa", il y a 2 millions de réclamations chaque année, 300.000 sont le faute de l'administration fiscale, et il y a 786.000 remboursements chaque année. "Ce n'est pas nouveau, c'est la vie administrative. Maintenant s'il y a un problème dans le taux, les impôts vous rembourseront".

Une aide aux très petites entreprises

Les petites et moyennes entreprises ont exprimé leurs réticences sur cette réforme. Elles craignent une surcharge de travail et le coût du logiciel. Gérald Darmanin proposons à ces entreprises une solution : les Urssaf, et notamment en Alsace, vont pouvoir prendre en charge gratuitement et facultativement la mise en place de l'impôt à la source.

Le ministre va présider un comité de pilotage avec les services fiscaux et les entreprises vendredi après-midi à Strasbourg.