Vosges, France

Taux neutre ou taux personnalisé ? Maintenant que l'on sait que le prélèvement à la source sera bel et bien en vigueur au 1er janvier 2019, vous avez jusqu'au 15 septembre pour vous décider. Après cette date votre taux sera systématiquement personnalisé et donc communiqué aux employeurs

Quelle différence ?

"Le taux personnalisé est intéressant pour l'usager puisqu'il prend en compte toute la situation personnel", détaille David Glonet, administrateur adjoint des finances publiques dans les Vosges. "S'il a des enfants à charge ou s'il est marié : c'est pris en compte. Si il veut utiliser le taux non personnalisé, pour que son employeur ne sache pas le revenu du couple, il faut qu'il demande [avant le 15 septembre] à bénéficier du taux neutre, simplement calculé en fonction de son revenu".

Un choix un peu moins simple pour le contribuable, "il sera prélevé pour un montant différent, plus élevé ou moins élevé. S'il est moins prélevé avec le taux personnalisé : il faudra qu'il verse un complément. Et s'il est prélevé plus que le taux personnalisé : quand la déclaration de revenus sortira son impôt sera recalculé et on remboursera le trop versé", explique David Glonet.

Vous pouvez faire cette modification soit sur le site impots.gouv.fr, soit dans votre centre des finances publiques affilié. Pour toutes questions relatives au prélèvement à la source, un numéro spécial est mis en place : 0811 368 368 (prix d'un appel + 0,06€/minute).