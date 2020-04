Impôts : "certainement" pas d'accueil physique en Pays de la Loire, selon la direction des finances publiques

L'an dernier, 62.000 personnes ont été accueillies physiquement dans les centres d'impôts de Loire-Atlantique, il y en aura très certainement zéro cette année, prévient l'administration fiscale ce mardi. La campagne de l'impôt sur le revenu vient de débuter, et elle devra se dérouler à distance.

La direction des finances publiques des Pays de la Loire prévient ce mardi que cette campagne 2020 de l'impôt sur le revenu, qui a débuté ce lundi, se tiendra à distance. Même après le possible déconfinement le 11 mai. "Nos locaux ne permettent pas une distanciation sociale suffisante", indique l'administration fiscale régionale. Inutile donc d'attendre cette date pour se pencher sur cette déclaration, vous ne pourrez pas vous rendre dans les centres d'impôts locaux. "Certainement pas avant le 12 juin", date limiter pour envoyer sa déclaration de revenu papier. L'an dernier, les centres d'impôts de Loire-Atlantique avaient accueilli 62.000 personnes pour la déclaration d'impôts. Il y en aura certainement zéro cette année.

Rendez-vous téléphoniques personnalisés

Mais si vous avez ais si vous avez besoin d'aide pour remplir cette déclaration, des rendez-vous téléphoniques personnalisés sont proposés et renforcés, promet l'administration fiscale, qui prévoit même si besoin de redéployer ses agents qui jusque-là ne travaillent pas dans ces services. Pour éviter un engorgement de ces lignes téléphoniques, l'administration fiscale invite les contribuables à anticiper et "profiter" du confinement pour s'en occuper.

Pour ceux qui sont plus à l'aise avec internet, vous pouvez effectuer vos démarches sur le site impots.gouv.fr. Vous pouvez aussi communiquer par mail via une messagerie sécurisée qui se trouve dans votre espace "Particulier". L'administration fiscale propose aussi une ligne téléphonique vers des centres d'appels : le 0.809.401. 401, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Dernière option téléphonique : votre centre local, ouvert de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h, dont vous trouverez les coordonnées sur votre déclaration de revenu.

Présomption de bonne foi

Grande nouveauté de cette campagne 2020 : la déclaration automatique, qui concerne en France 12 millions de personnes. "S'il n'y a pas de correction à apporter, si votre situation n'a pas changé et que vos revenus n'ont pas changé, inutile de fournir cette déclaration, explique la direction des finances publiques des Pays de la Loire. Elle sera considérée souscrite. Le fait de ne pas l'envoyer vaut déclaration implicite."

Enfin, l'administration fiscale des Pays de la Loire assure ce mardi qu'il faut "dédramatiser la déclaration sur le revenu. On peut se tromper, faire des commentaires, corriger. A partir de septembre et jusqu'en décembre, il sera possible pour les contribuables de les corriger sans pénalité". Enfin, "il y aura une présomption de bonne foi pour les contribuables qui feraient une erreur", promet la direction des finances publiques.