Impôts : "De moins en moins d'agents pour aider les usagers", déplore le syndicat Solidaires

Les centres de Pont-Audemer, Louviers, Les Andelys et Verneuil d'Avre et d'Iton ont fermé ces dernières années.

Après Vernon mardi, un rassemblement est organisé ce jeudi matin à partir de 9h à Evreux devant le centre des finances publiques à l'appel du syndicat Solidaires. Les agents se rassemblent "pour faire part de la colère", explique Aurélie Herkous, secrétaire départemental Solidaires Finances Publiques de l'Eure. "Cela fait des années que nous sommes en colère", indique l'invitée de France Bleu Normandie ce jeudi.

"Nous voulons dénoncer les suppressions d'emplois qui sont réalisées depuis plus de quinze ans à la Direction générale des finances publiques. Les usagers ont besoin d'un accueil de proximité, ils sont de plus en plus nombreux à venir solliciter des services. Mais il y a malheureusement de moins en moins d'agents pour leur répondre et prendre le temps de les accompagner dans leurs démarches", dénonce-t-elle.

Aurélie Herkous rappelle que les centres de Pont-Audemer, Louviers, Les Andelys, Verneuil d'Avre et d'Iton n'existent plus. "Il y avait sept services d'accueil dans le département en 2019. Il n'y en a plus que trois en 2024", rappelle-t-elle.

Aurélie Herkous constate "une augmentation de l'accueil physique en 2022 de 30 % par rapport à 2021. Les gens ont besoin d'un accueil de proximité ou ont besoin d'être renseignés. Malheureusement, toutes les situations ne peuvent pas être résolues sur Internet. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Certains ont besoin d'un accompagnement et d'avoir des réponses pour des questions fiscales très particulières. Malheureusement, la dématérialisation ne résout pas tout."

D'après elle, cela conduit à "une course à la productivité, si on pourrait dire, puisqu'il faut renseigner le maximum de personnes. On a réduit les plages horaires d'accueil. Donc c'est vrai qu'il y a une concentration des usagers sur les plages, des plages d'accueil qui sont réduites. Par exemple, on a mis en place un accueil sur rendez vous. Mais là, les usagers qui voudraient un rendez vous pour leur déclaration d'impôts n'ont plus de créneaux disponibles avant la fin de période de déclaration."

